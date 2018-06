Leichtsinniger Lebensplan - Millennials und die Berufsunfähigkeitsversicherung (FOTO)

Nürnberg (ots) -Berufsunfähigkeit (BU) ist ein Lebensrisiko, dessen sich die jungeGeneration zwar bewusst ist, das sie aber oft nicht absichert. Lauteiner repräsentativen Studie der Nürnberger Versicherung und demF.A.Z.-Institut entscheiden sich lediglich 33,1 Prozent der Befragtenfür eine BU-Versicherung. Bei den Angestellten sind es zwar 45,1Prozent, bei den Selbstständigen aber nur 10,3 Prozent.Keine PrioritätDie Gründe für die offensichtliche Versicherungsunlust derMillennials sind vielfältig. Sie scheinen das Risiko und seinenegativen Auswirkungen auf den Lebensstandard deutlich zuunterschätzen. Die am häufigsten genannte Begründung: Sie verfügennicht über ausreichende finanzielle Mittel (15,9 Prozent). Der Restverlässt sich auf die Familie oder verdrängt und verschiebt einfachdas Thema - auf später.BU-Risiko in Kauf nehmenIgnorant oder optimistisch? Die einen nehmen das Risiko bewusst inKauf, da sie überzeugt sind, dass die Versicherung im Schadensfallohnehin zahlt. Die anderen gehen schlicht davon aus, ihnen passiertnichts - mit 20,7 Prozent eine weit verbreitete Haltung gerade beiSelbstständigen. Schlussendlich befassen sich 5,8 Prozent nicht mitBU-Versicherungen, weil sie die Produkte nicht verstehenbeziehungsweise sie ihnen zu kompliziert sind.Dr. Armin Zitzmann, Vorstandsvorsitzender der NürnbergerVersicherung, kommentiert die Studienresultate: "Es bestehterheblicher Aufklärungsbedarf. Genau hier müssen wir alsVersicherungswirtschaft ansetzen: mit neuen Entwicklungen zurAnsprache und Beratung beispielsweise. Und wir müssen einen größerenWert auf die spezifischen Bedürfnisse der Millennials bei derProduktgestaltung legen. Denn nur wenn wir sie verstehen, können wirsie für das Thema sensibilisieren und ihnen verdeutlichen, wiewichtig eine BU-Versicherung für ihre Lebensphasenplanung ist."Über die StudieIm Rahmen einer umfassenden repräsentativen Studie, die von derNürnberger Versicherung gemeinsam mit dem F.A.Z-Institut initiiertwurde, hat die Marktforschungsgesellschaft Toluna insgesamt 1.000Bürger im Alter von 18 bis 29 Jahren zu den Themen Altersvorsorge,Risikoabsicherung und Versicherungswirtschaft befragt. Die NürnbergerVersicherung sieht sich bei dieser gesellschaftlichen Herausforderungin der Verantwortung - dem Desinteresse der Millennials an derAltersvorsorge und Versicherungsthemen sowie der damit verbundenenGefahr einer Unterversorgung.Die Studie liefert eine große Menge an relevanten Daten und wirdim Rahmen einer Themenreihe in vier Teilen sukzessive herausgeben, umden einzelnen Aspekten ausreichend Aufmerksamkeit widmen zu können.Pressekontakt:Ulrich ZeidnerNÜRNBERGER VersicherungOstendstraße 100, 90334 NürnbergTel. +49 911 531-6221www.nuernberger.deOriginal-Content von: NÜRNBERGER Versicherung, übermittelt durch news aktuell