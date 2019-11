Leichterer Zugang zu Schreckschusswaffen: Experten warnen vor neuem Waffengesetz

Hamburg (ots) -Sperrfrist: 19.11.2019 23:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Der Gesetzesentwurf zur Verschärfung des Waffenrechts, der zum Maßnahmenpaketder Bundesregierung gegen Rechtsextremismus gehört, wird von Experten heftigkritisiert. Entgegen der Absicht, Extremisten den Zugang zu gefährlichen Waffenzu erschweren, erleichtere das neue Waffenrecht diesen sogar ausdrücklich.Danach sollen bald auch die Genehmigungen für Schreckschusswaffen (SRS-Waffen)anerkannt werden, die andere EU-Staaten ausgestellt haben - obwohl sich selbstin Deutschland die Zulassungsverfahren bereits mehrfach als problematischherausstellten und Straftätern den Zugang zu Mordwaffen zu leicht machten. DemARD-Wirtschaftsmagazin "Plusminus" (NDR) bestätigte das Bundesinnenministerium:"Die Privilegierung zugelassener derartiger Waffen muss auf Waffen aus anderenEU-Mitgliedsstaaten erstreckt werden." Und weiter: "In der polizeilichenKriminalstatistik ist der Anteil der im Zusammenhang mit Straftatenfestgestellten SRS-Waffen seit Jahren hoch".Bereits in der Vergangenheit wurden Schreckschusswaffen häufig in scharfePistolen und Revolver umgebaut und bei zahlreichen Straftaten verwendet. Auchdie Mörder des Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) verwendeten eine solcheWaffe bei mindestens zweien ihrer Anschläge. Im Innenausschuss des Bundestageswarnen Experten ausdrücklich vor dem Gesetzesentwurf: "Das öffnet dem Umbau vonSchreckschusswaffen Tür und Tor.""Plusminus": Mittwoch, 20. November, um 21.45 Uhr im ErstenMehr zur Sendung: www.plusminus.dePressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel.: 040 / 4156-2304Mail: i.bents@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell