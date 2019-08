Leichterer Einstieg für jüngere Anleger - quirion senkt Mindestanlagesumme drastisch

Berlin (ots) - Die digitale Geldanlage quirion, eine100-prozentige Tochter der Quirin Privatbank AG, will den Einstieg inden Vermögensaufbau leichter machen und hat die Eintrittsschwellegesenkt. Der Robo-Advisor-Sieger bei Finanztest 8/2018 senkt dieMindestanlagesumme ab sofort von 10.000 Euro auf 1.000 Euro, zunächstbegrenzt innerhalb einer Aktion bis zum 10. Oktober 2019."Mindestanlagen von 10.000 Euro wirken gerade auf jüngere Neuanlegerund Berufseinsteiger abschreckend", sagt Karl Matthäus Schmidt,Gründer und Vorstand von quirion. Damit wird quirion angesichtsdrohender Strafzinsen und gekündigter Sparverträge bei klassischenBanken - wie jüngst bei der Sparkasse Nürnberg - eine echteAlternative zu Sparbuch, Tages- und Festgeld mit besserenRenditechancen. Und genau dafür steigt der Bedarf. "Durch das Senkendes europäischen Leitzinses auf null Prozent werden bei immer mehrInstituten Negativ- oder auch Strafzinsen fällig. Dies beeinflusstauch die Beiträge für Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung undbelastet Sparer somit auch in anderen Lebensbereichen. Zudem steigendie Lebenshaltungskosten durch höhere Mieten in den Ballungsräumen",ergänzt Schmidt.Durchschnittskunde bei quirion ist 50 Jahre altMit dem Vermögensaufbau sollte gerade in jungen Jahren begonnenwerden. Denn je jünger ein Anleger ist, desto mehr Zeit hat seinGeld, um für ihn zu arbeiten und sein Sparziel zu erreichen. Auchsollten Menschen mit niedrigerem Einkommen mit Blick auf dieRentenlücke die Chance auf eine echte Vermögensverwaltung zu geringenKosten haben, die sich an ihrer jeweiligen Risikoneigung ausrichtet.Das war bisher vor allem wohlhabenden Menschen vorbehalten."Wir wollen zunächst testen, wie eine deutlich niedrigereMindestanlagesumme bei Neukunden ankommt", erläutert Schmidt. EinZiel der auf 1.000 Euro gesenkten Mindestanlagesumme ist es, auch fürjüngere Anleger attraktiver zu werden. Aktuell sind rund vier Prozentder quirion-Kunden unter 20 Jahre alt und knapp sieben Prozent unter30. Im Schnitt ist ein Kunde bei quirion 50 Jahre alt.Gesenkte Mindestanlage ist konsequenter SchrittDer Abbau von Einstiegshürden ist konsequent. "Wir sind derRobo-Advisor mit den niedrigsten Kosten bei kleineren Vermögen. DasGros unserer Konkurrenten belohnt durch Staffelgebühren hoheAnlagesummen. Das heißt, dort gehen die Kosten runter, umso höher derAnlagebetrag ist. Bei uns hingegen gibt es lediglich jeweils einGebührenmodell - unabhängig davon, wie viel ein Kunde anlegt. Zudementfällt die Servicegebühr für die ersten angelegten 10.000 Euro füralle Kunden gleichermaßen", betont Schmidt. Niedrige Kosten gepaartmit einer Mindestanlage von 1.000 Euro sind im anhaltendenNiedrigzinsumfeld zudem nicht nur für Anleger, die am Berufsanfangstehen, eine Alternative zu klassischen Anlageformen, sondern füralle. Für Kunden bietet quirion übrigens auch Sparpläne mit Raten ab30 Euro im Monat an.Über uns:Die quirion AG bietet eine digitale Geldanlage und ist eine100-prozentige Tochter der Quirin Privatbank AG. quirion ist einerder führenden Robo-Advisor in Deutschland und bietet Anlegern denZugang zur professionellen Vermögensverwaltung der Quirin Privatbank.quirion richtet sich an eine grundsätzlich selbstbestimmte unddigitalaffine Zielgruppe. Anleger können über www.quirion.de mitkostengünstigen, effizienten Anlageprodukten von den Ertragschancender internationalen Kapitalmärkte profitieren. Karl Matthäus Schmidt,Vorstandsvorsitzender der quirion AG und der Quirin Privatbank AG,gründete quirion 2013 zunächst als Marke der Quirin Privatbank.quirion bietet seit bereits sechs Jahren Vermögensverwaltung fürAnleger, die bis zum 30. Juni 2018 durch die Quirin Privatbank AGerfolgte und seit dem 1. Juli 2018 durch die quirion AG. Schmidt giltin der Branche als Vorreiter und Querdenker: Vor quirionrevolutionierte er bereits zwei Mal den Bankenmarkt - mit derGründung des ersten Onlinebrokers Consors und der Gründung der erstenHonorarberaterbank Deutschlands, der Quirin Privatbank AG.Pressekontakt:Michaela SprengerSenior Public Relations Managerquirion AGKurfürstendamm 11910711 BerlinTelefon: +49 (0)30 89021-486E-Mail: michaela.sprenger@quirion.deOriginal-Content von: quirion - eine Tocher der Quirin Privatbank AG, übermittelt durch news aktuell