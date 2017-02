"Leichter lieben-Latenight" - Erotisches zu Nacht (FOTO)

Leipzig (ots) -Die Meldung vom 15.02.2017, 10:01 bitte nicht verwenden.Es folgt die korrigierte Meldung:Am Freitag, den 17. Februar ab 00.00 Uhr, dreht sich im MDRFernsehen und auf MDR JUMP alles um das Thema Liebe, Sex undZärtlichkeit. Moderator Peter Imhof und die LeipzigerSexualtherapeutin Dr. Carla Thiele, die bereits vorher alsTalkshowgast im "Riverboat" zu erleben ist, laden die Zuschauer zumMitdiskutieren ein.In der "Leichter lieben-Late-Night" geht es um Liebe, Sex in derPartnerschaft, Liebeskummer, Missverständnisse im Bett und aufregendeFantasien - zwischen Missionarsstellung und Cybersex.Was Sex und Lachen miteinander zu tun haben ist Gegenstandinteressanter, psychologischer Forschungen; denn die Liebe brauchtLeichtigkeit und Humor. Auch das wird in der Sendung zur Sprachekommen.Außerdem präsentieren Peter Imhof und Dr. Carla Thiele lustigebzw. ungewöhnliche "Fundstücke" aus dem Netz zum Thema Sex; in kurzenVideoclips erinnern sich Prominente an ihr "erstes Mal". Die beidenwollen viele spannende Fragen rund um das menschlichePaarungsverhalten zusammen mit den Zuschauern klären, die überFacebook mitmachen können. Dazu gibt es jeweils eine kompakteAuswertung.Für alle Radiohörer ist die "Leichter lieben-Late-Night" auch liveauf MDR JUMP zu hören.Weitere Informationen gibt es unter www.mdr.de/mdr-um-4 undwww.jumpradio.dePressekontakt:MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Margit Parchomenko,Tel.: (0341) 3 00 64 72, Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell