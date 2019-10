Leichte Kost unterstützt bei Erkältung die Genesung

Baierbrunn (ots) - Wenn im Herbst die ganze Familie schnieft undhustet, sollten Eltern auf leichte Kost achten. Diese unterstützt dieGenesung, wie Apothekerin Ursula Porten-Bergmann aus Cochem imApothekenmagazin "Baby und Familie" sagt. "Ich rate zu Gemüse, Salatund frischem Obst, in mehreren kleinen Portionen über den Tagverteilt." Für die Kleinen dürfe es auch mal Pudding oderFruchtjoghurt sein, so die Apothekerin. Eine frisch gekochteHühnersuppe wärmt. Verschiedene Studien deuten zudem darauf hin, dasssie entzündungshemmend wirken kann. Bei trockenem Husten und Halswehist eine warme Milch mit Honig sehr angenehm. Aber Vorsicht:Säuglinge unter zwölf Monaten dürfen keinen Honig bekommen.Wer viel schwitzt, gleicht seinen Flüssigkeitsverlust mitausreichend Wasser sowie Tee aus; besonders bei kleinen Kindern bittedarauf achten. Die Flüssigkeit erleichtert auch das Abhusten vonBronchialschleim. Erkältungstees mit Kräutern wie Anis und Fenchel,Lindenblüten, Thymian, Spitzwegerich sowie Salbei wirken undschmecken gut. Stillende Mütter verzichten jedoch auf Salbeitee, daer sich hemmend auf die Milchbildung auswirken kann. Schwangerelassen sich in der Apotheke beraten.Im aktuellen "Baby und Familie"-Heft finden Leserinnen und Leserweitere Tipps, wie sich Erkältungsbeschwerden lindern lassen.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Baby und Familie" 10/2019 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.dewww.baby-und-familie.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell