Leichte Beine im Winter - Bewegung und Kompressionsstrümpfe für fitte Venen (FOTO)

Bayreuth (ots) -Es ist verlockend, graue Wintertage gemütlich auf dem Sofa zuverbringen. Bei heißem Tee, guten Büchern oder beim Surfen imInternet kann man herrlich entspannen. Bewegung als Ausgleich istumso wichtiger - besonders für die Beingesundheit. Unsere Venenbrauchen Aktivität, um fit zu bleiben. Ein winterlicher Spaziergangoder Langlauf tun Körper und Seele gut. Bewegungsmangel, Übergewichtund erbliche Faktoren spielen meist eine Rolle, wenn die Beine schwerund geschwollen sind oder Krampfadern auftreten. Dann könnenmedizinische Kompressionsstrümpfe helfen.In den Arterien pumpt das Herz frisches Blut durch den Körper. DenRücktransport übernehmen die Venen. Sie transportieren täglich rund7.000 Liter Blut entgegen der Schwerkraft zum Herzen. Dabei helfendie Muskelpumpen. Die Muskelanspannung beim Gehen presst die Venenzusammen und so das Blut in Richtung Herz. Deshalb ist Bewegungwichtig, um die Venen in Schwung zu halten. Die innenliegendenVenenklappen funktionieren wie Schleusen, damit das Blut nichtzurückfließen kann. Schaffen die Venen den Transport nicht mehr,versackt es in den Beinen. Füße und Beine schwellen an, Krampfadernkönnen auftreten und das Risiko einer Thrombose steigt - vor allembei langem Sitzen und Stehen.Kompressionsstrümpfe helfen der Venengesundheit auf die BeineMedizinische Kompressionsstrümpfe wie mediven von medi verengendurch den nach oben abnehmenden Druckverlauf die Venen. Die defektenVenenklappen schließen und das Blut gelangt wieder besser undschneller zum Herzen. Schwellungen klingen ab, die Beine fühlen sichleichter an. Die Strümpfe können auch das Risiko einer Thrombosemindern. In der "medi World of Compression" gibt es elegante undstrapazierfähige Varianten in vielen Ausführungen und Farben. DerHersteller medi bietet auch exklusiv die ausgefallenen bedrucktenDesigns mediven elegance Leo und Circle in einer limitierten Edition.mediven Kompressionsstrümpfe und die medi Butler An- undAusziehhilfen sind im medizinischen Fachhandel freiverkäuflicherhältlich. Der Arzt kann sie bei Notwendigkeit verordnen.Grundsätzlich übernimmt die Krankenkasse einen Teil der Kosten.Der Ratgeber "Aktiv mit Venenleiden" ist beim mediVerbraucherservice, Telefon 0921 912-750, E-MailVerbraucherservice@medi.de kostenlos erhältlich. www.medi.de (mitHändlerfinder)