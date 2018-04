Leichtbau schafft Ressourceneffizienz - VDI ZRE zeigt Exponate zu bionischen Wölbstrukturen auf Hannover Messe

Berlin (ots) - Am Stand der VDI-Gruppe stellt das VDI ZentrumRessourceneffizienz (VDI ZRE) vor, welche technischen Vorteilebionische Leichtbaustrukturen für industrielle Produkte haben und wiesie zur Material- und Energieeffizienz in kleinen und mittlerenUnternehmen (KMU) beitragen.Bienenwaben und Seeschildkrötenpanzer haben etwas gemeinsam:sechseckige Wölbstrukturen, die auch in der Industrie zur Anwendungkommen. Das VDI ZRE zeigt am Messestand C40 auf derAusstellungsfläche des VDI e. V. in Halle 2 anhand verschiedenerExponate, welche Einsparpotentiale für Material und Energie es durchsolche bionische Leichtbaustrukturen gibt. Das Messeteam demonstriertlive, wie bionische Wölbstrukturen industriell angefertigt werden.Außerdem wird ein weiteres bionisches Verfahren, der sogenannteELiSE-Leichtbau, anhand eines Exponats aus dem Automobilbereichvorgestellt.Sechseckige Wölbstrukturen verbessern die Formsteifigkeit undFestigkeit von Materialien. Darüber hinaus lässt sich durch ihreVerwendung die Ressourceneffizienz von Produkten steigern, da wenigerMaterial benötigt und dadurch Gewicht eingespart wird. Aufgrund ihresPotenzials, den Material- und Energieverbrauch von Produkten deutlichzu reduzieren, kommen wölbstrukturierte Materialien auch inWaschmaschinen oder im Fahrzeugbau zum Einsatz. Das VDI ZRE hat dazuden Kurzfilm "Bionische Wölbstrukturen - Die Natur als Vorbild fürRessourceneffizienz" gedreht. Er ist auf dem YouTube-Kanal des VDIZentrums Ressourceneffizienz "Ressource Deutschland" oder auf derWebsite www.ressource-deutschland.tv zu sehen.Die Hannover Messe findet vom 23. bis 27. April 2018 unter demLeitthema "Integrated Industry - Connect & Collaborate" mit mehr als5.000 Austellern aus 75 Ländern statt.Über das VDI Zentrum RessourceneffizienzDie VDI Zentrum Ressourceneffizienz GmbH (VDI ZRE) hat dieAufgabe, Informationen zu Umwelttechnologien und material- undenergieeffizienten Prozessen allgemein verständlich aufzubereiten.Ziel ist es, vor allem kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bei derSteigerung ihrer Ressourceneffizienz zu unterstützen. Die Instrumentedes VDI ZRE zur Bewertung und Darstellung vonRessourceneffizienzpotenzialen werden im Auftrag desBundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheiterstellt und aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiativefinanziert. Sie sind auf der Webseite www.ressource-deutschland.dekostenlos zugänglich.Pressekontakt:Evelyn SchönseeVDI Zentrum Ressourceneffizienz GmbH (VDI ZRE)Telefon: +49 (0) 30 27 59 506-22E-Mail: schoensee@vdi.deOriginal-Content von: VDI Zentrum Ressourceneffizienz GmbH, übermittelt durch news aktuell