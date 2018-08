Leichtathletik-EM 2018 Berlin - CONTAINEX im Wettkampffieber - BILD

Bei internationalen Sportveranstaltungen ist CONTAINEX nichtmehr wegzudenken.Berlin/Wien (ots) - Gerade ist die Fußballweltmeisterschaft inRussland zu Ende gegangen, bereitet sich CONTAINEX auf das nächsteGroßevent, die Leichtathletik-EM vom 07. bis 12. August in Berlin,vor.Mit seinem Partner B+L INFRA LOG wird CONTAINEX insgesamt 180Aufenthalts-, Sanitär- und Lagercontainer für die Leichtathletikteamsund die Presse zur Verfügung stellen. In mehreren Gebäudekomplexenrund um das Olympiastadion Berlin werden Vorbereitungs- undRückzugszonen für die Sportler, Pressebereiche, Sanitärräumlichkeitenund Materialläger errichtet.Die flexiblen Raumlösungen von CONTAINEX sind mittlerweile fixerBestandteil verschiedenster Großveranstaltungen, wie zuletzt bei denOlympischen Winterspielen in Sotschi, der Skiflug-WM in Österreichoder bei Fußball-Welt- und Europameisterschaften.Die modularen Containeranlagen wurden unter anderem auch beiEvents wie dem Papstbesuch am Weltjugendtag in Köln, dem RollingStones-Konzert in Bukarest und zahlreichen Festivals eingesetzt.CONTAINEX und ihre europäischen Händlerpartner verfügen über eineMietflotte von über 120.000 Container-Einheiten. Damit lassen sichkurzfristig, unabhängig vom Einsatzzweck und der Größe derVeranstaltung, alle Raumlösungen realisieren.Die Büro-, Sanitär- und Lagercontainer von CONTAINEX Österreichwerden in den 6 eigenen, europäischen Produktionswerken nach denstrengen Umwelt- und Qualitätsstandards "CONTAINEX GREEN technology"gefertigt. Im vergangenen Geschäftsjahr wurde ein Umsatz von ? 305Mio. erwirtschaftet.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.Gerhard MüllerPublic Relations+43 2236 601-2485gerhard.mueller@containex.comwww.containex.comDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/31433/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H., übermittelt durch news aktuell