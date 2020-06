Leicht und schnell: Sommergenuss mit europäischem Lammfleisch (FOTO)

Heilbronn (ots) - Selbst zubereitet schmeckt es doch meistens am besten! Doch wer möchte bei steigenden Temperaturen schon lange in der Küche stehen und endlos viele Zubereitungsschritte befolgen? Rezepte können selbstverständlich auch ganz easy und schnell sein. Oft reichen wenige Zutaten und einfache Steps aus, um der Familie oder Freunden etwas ganz Köstliches servieren zu können. Unser Honig-Lamm mit Kartoffel-Erbsen-Salat ist nicht nur für die schnelle, sommerliche Küche perfekt geeignet, sondern auch noch unglaublich lecker! Auf jeden Fall bleibt auch noch genügend Zeit, draußen ein paar Sonnenstrahlen einzufangen.Honig-Lamm mit Kartoffel-Erbsen-SalatFür 4 PersonenZubereitungszeit: 10 MinutenKochzeit: unter 20 MinutenZutaten- 8 Lammkoteletts - 1 EL Olivenöl - Zitronensaft, 1 Zitrone - 2 TL Honig - 1 Prise ChiliflockenFür den Kartoffel-Erbsen-Salat- 50 g Butter - 2 Knoblauchzehen, zerdrückt oder fein gehackt - 500 g Kartoffeln (Drillinge), halbiert, gekocht und abgetropft - 200 g frische Erbsen - Zitronensaft, ½ Zitrone - Salz und frisch gemahlener Pfeffer - 1 kleine Handvoll frisch gehackte MinzeZubereitungFür die Marinade in einer flachen Schüssel Öl, Honig, Zitronensaft und Chiliflocken verrühren. Lamm hinzufügen und 10 Minuten marinieren.In der Zwischenzeit die Butter in einer antihaftbeschichteten Pfanne schmelzen und den Knoblauch eine Minute lang sanft garen. Die Kartoffeln, Erbsen und Zitronensaft dazugeben. Anschließend würzen, die Minze hinzufügen, verrühren und beiseite stellen.Eine große antihaftbeschichtete Grillplatte oder Bratpfanne bei mittlerer Temperatur erhitzen und das Lammfleisch 2-3 Minuten auf jeder Seite anbraten und würzen. Nun das Fleisch auf einen großen Teller geben, abdecken und einige Minuten ruhen lassen.Den Kartoffel-Erbsen-Salat anrichten und mit Lammfleisch belegen. Mit Minze bestreuen und sofort servieren.Europäisches Lammfleisch ist lecker, einfach zuzubereiten und stammt aus einer nachhaltigen Weidewirtschaft. Mit diesen Kernbotschaften wollen die Wirtschaftsverbände für Lammfleisch AHDB aus Großbritannien, Bord Bia aus Irland und Interbev aus Frankreich Lammfleisch jungen Verbrauchern in einer europaweiten Aufklärungs- und Werbekampagne schmackhaft machen. Ziel ist es, mit den Klischees aufzuräumen, ein Bewusstsein für die Wichtigkeit der Weidewirtschaft zu schaffen und so Lammfleisch mehr und mehr in die Küchen junger Verbraucher zu integrieren.Pressekontakt:HETTENBACH GMBH & CO KGMiriam LöberBereich Public RelationsWerderstraße 13474074 Heilbronn+49 7131-7930-161pr@hettenbach.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/117354/4632324OTS: Lamm. Das musst du probierenOriginal-Content von: Lamm. Das musst du probieren, übermittelt durch news aktuell