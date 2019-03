Lehrplan für digitale Zahnmedizin wird auf der International Dental Show 2019 vorgestellt

Finanztrends Video zu



mehr >

Wichtige Lehrressourcen des American College of Prosthodontistsstehen der globalen Zahnärztegemeinde zur VerfügungKöln, Deutschland (ots/PRNewswire) - Das American College ofProsthodontists (ACP) wird den neuen Lehrplan für digitaleZahnmedizin (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2395361-1&h=2654111461&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2395361-1%26h%3D636564601%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.prosthodontics.org%252Fdigital-dentistry-curriculum-and-member-reception-at-international-dental-show-in-germany%252F%253Fpg%253D2%26a%3DDigital%2BDentistry%2BCurriculum&a=Lehrplan+f%C3%BCr+digitale+Zahnmedizin) am 13. Märzauf der International Dental Show (IDS) 2019 in Köln präsentieren.Diese bahnbrechende pädagogische Ressource wird zahnmedizinischenBildungseinrichtungen auf der ganzen Welt kostenlos zur Verfügungstehen."Zahnmedizinische Fakultäten in ganz Nordamerika hatten großenErfolg bei der Implementierung des Digital Dentistry Curriculums undwir freuen uns, diese Ressource allen zahnmedizinischen Fakultätenauf der ganzen Welt zur Verfügung zu stellen", sagte der Nadim Z.Baba, DMD, MSD, FACP, Präsident der ACP . "Patienten auf der ganzenWelt werden von der verbesserten Kommunikation, dem Komfort und derQualität der Mundgesundheitsversorgung profitieren, die Ärzte durchdiesen Lehrplan erwerben."Der Lehrplan für digitale Zahnmedizin bereitet Zahnärzte undFachärzte darauf vor, fortschrittliche digitale Technologien in derPatientenversorgung, während der Diagnose, Beurteilung und Behandlungeinzusetzen. Der Lehrplan, der derzeit für 90 Prozent derzahnmedizinischen Fakultäten in den Vereinigten Staaten und Kanadaverfügbar ist, gibt den Lehrkräften die notwendigen Ressourcen an dieHand, um eine zahnärztliche Ausbildung mit Schwerpunkt auf neuendigitalen Technologien zu ermöglichen. Er wurde von einem Team vonprothetischen Pädagogen, mit Unterstützung von Dutzenden vonInstitutionen und Einzelpersonen, entwickelt. Unterstützt wird er von"Fundamentals of CAD/CAM Dentistry", einem E-Book für Apple Books undAmazon Kindle.Interessierte können sich an digitalcurriculum@prosthodontics.orgwenden, um am Mittwoch, den 13. März um 14:00 Uhr an einerPräsentation des Lehrplans für digitale Zahnmedizin teilzunehmen. Siefindet im Kongresssaal, Raum/Halle 1 im 4. Stock, statt.Die Teilnehmer werden über die Inhalte des Lehrplans, den Zugangund die Unterstützung von Lehrkräften der ACP und ACP EducationFoundation informiert. Fakultätsmitglieder von Rutgers und derUniversity of California, Los Angeles (UCLA) werden über ihreErfahrungen an Piloteinrichtungen berichten, die den Lehrplanerfolgreich umgesetzt haben. Der Lehrplan wurde mit Unterstützung vonHenry Schein (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2395361-1&h=3693327848&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2395361-1%26h%3D988630780%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.henryschein.com%252Fus-en%252Fdental%252F%26a%3DHenry%2BSchein&a=Henry+Schein),einschließlich seiner Implantatgeschäfte, BioHorizons und CAMLOG,sowie seiner Zulieferpartner 3Shape, Glidewell Laboratories undPlanmeca erstellt.Informationen zu ACPDas American College of Prosthodontists (ACP) ist die einzige vonder ADA anerkannte Organisation für den Bereich der Prothetik. Die1970 gegründete ACP widmet sich der Förderung der Kunst undWissenschaft der Prothetik und der Förderung des Fachgebiets in derÖffentlichkeit und bei Zahnärzten. Für weitere Informationen erhaltenVerbraucher unter GoToAPro.org (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2395361-1&h=3081739595&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2395361-1%26h%3D1020877428%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.gotoapro.org%252F%26a%3DGoToAPro.org&a=GoToAPro.org) und Zahnärzteunter Prosthodontics.org (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2395361-1&h=4148521510&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2395361-1%26h%3D1490217399%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.prosthodontics.org%252F%26a%3DProsthodontics.org&a=Prosthodontics.org).Evan Summers(312) 573-1260media@prosthodontics.orgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/831746/American_College_of_Prosthodontists_Logo.jpgOriginal-Content von: American College of Prosthodontists, übermittelt durch news aktuell