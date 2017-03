Lehrlingsschwund im Handwerk

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Deutschlands Handwerkern schwindet trotz guter Geschäfte der Nachwuchs.



Obwohl die Umsätze steigen, ist die Zahl der jährlich neu eingestellten Auszubildenden seit Beginn dieses Jahrzehnts um über 70 000 zurückgegangen. 2010 wurden noch 439 000 Lehrverträge abgeschlossen, 2015 waren es nach Zahlen des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH) nur noch 363 000 - ein Rückgang von 17 Prozent. Besonders dramatisch ist der Schwund in manchen traditionellen Berufen: Die Zahl der Bäcker- und Metzgerlehrlinge hat sich in den vergangenen zehn Jahren halbiert.

Hauptursache ist nach Einschätzung des ZDH der demografische Wandel, doch spielt daneben der Trend zum Abitur und Studium eine große Rolle. "Politik und Gesellschaft verweigern seit Jahren, die Chancen dualer Ausbildung zu thematisieren", heißt es in einer Stellungnahme des Handwerksverband. "Das rächt sich jetzt." Inzwischen bleibt demnach jede zehnte Ausbildungsstelle unbesetzt. Der Nachwuchsmangel ist ein Thema der Internationalen Handwerksmesse in München, die an diesem Mittwoch beginnt./cho/DP/zb