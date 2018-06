Lehrieder/Mattfeldt: Koalition erhöht Tourismusetat 2018

Berlin (ots) - Vorreiterrolle bei der DigitalisierungDer Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat aufInitiative der Koalitionsfraktionen eine Mittelanhebung zur Förderungder deutschen Tourismuswirtschaft von drei Millionen Euro imBundeshaushalt 2018 beschlossen. Hierzu erklären dertourismuspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion PaulLehrieder und der zuständige Berichterstatter im HaushaltsausschussAndreas Mattfeldt:Paul Lehrieder: "In den laufenden Haushaltsverhandlungen haben wirein klares Signal zur Stärkung des Tourismusstandortes Deutschlandgesetzt. Für die Auslandsvermarktung soll die Bundeszuwendung an dieDeutsche Zentrale für Tourismus (DZT) um 2 Millionen Euro auf 32,6Millionen Euro angehoben werden. Damit kann ein Vielfaches anSteuermehreinnahmen bewirkt werden, die sich aus zusätzlichenÜbernachtungen internationaler Gäste und deren Ausgaben ergeben.Außerdem soll der Haushaltstitel zur Förderung derLeistungssteigerung im Tourismusgewerbe um 1 Million Euro auf 2,6Millionen Euro erhöht werden. Damit können verstärktGrundlagenuntersuchungen und bundesweite Modellprojekte gefördertwerden mit wichtigen Impulsen für die mittelständisch geprägteTourismuswirtschaft."Andreas Mattfeldt: "Die DZT leistet hervorragende Arbeit, sowohlin der Vermarktung Deutschlands als Tourismusstandort, als auch inder Beratung der Tourismuswirtschaft und der Mittelstandförderung.Vor allem im Bereich Digitalisierung nimmt die DZT eineVorreiterrolle ein, von der andere Wirtschaftszweige lernen können.Ein ganz wesentlicher Aspekt angesichts der Tatsache, dassOnline-Buchungsplattformen und Sprachassistenzsysteme wie Alexa oderSiri die traditionellen Angebots- und Nachfragestrukturen in derTourismuswirtschaft gerade nachhaltig verändern. Mit den zusätzlichbereitgestellten Finanzmitteln wird sichergestellt, dass die DZT mitglobalen Entwicklungen Schritt halten kann und wichtige Investitionenwie etwa im Bereich Online-Marketing oder digitale Infrastrukturgetätigt werden können."Hintergrund:Die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) koordiniert im Auftragdes Bundes die weltweite Vermarktung des TourismusstandortesDeutschland. Die DZT finanziert ihren Jahresetat zu 26 Prozent ausFremdmitteln und zu 74 Prozent aus öffentlichen Mitteln. An weltweit32 Standorten mit ca. 200 Mitarbeitern werden die Märkte von mehr als50 Ländern bearbeitet. Die Arbeit der DZT hat wesentlich dazubeigetragen, dass seit acht Jahren die Zahl internationalerGästeübernachtungen ständig steigt und 2017 bei 83,9 Millionen lag.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell