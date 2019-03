Lehrieder: Deutschland als Reiseziel auf Wachstumskurs halten

Finanztrends Video zu



mehr >

Berlin (ots) - Die nationale Tourismusstrategie wird die Brancheweiter stärkenDie Internationale Tourismus-Börse (ITB) findet vom 6.- 10. März2019 in Berlin statt. Hierzu erklärt der tourismuspolitische Sprecherder CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Paul Lehrieder:"Die heute beginnende größte Reisemesse der Welt, die ITB inBerlin, zeigt erneut die große Vielfalt der Branche und die großeAttraktivität des Tourismusstandortes Deutschland. Wir haben seitneun Jahren beständige Zuwächse bei Gästeübernachtungen, die imvergangenen Jahr um vier Prozent auf jetzt 477 Millionen gestiegensind. Deutschland ist nicht nur bei Auslandsreisen weltweit mit ander Spitze, sondern auch als Reiseziel bei Gästen aus dem In- undAusland immer beliebter.Die Chancen der Branche für die wirtschaftliche Entwicklung sindaber immer noch nicht ausgeschöpft und die zunehmende internationaleKonkurrenz stellt uns vor große Herausforderungen. Deshalb haben wirim Koalitionsvertrag eine nationale Tourismusstrategie des Bundesvereinbart, um die Rahmenbedingungen für die mittelständisch geprägteTourismuswirtschaft in Deutschland weiter zu verbessern. Wir wollendie Bundesförderung noch effizienter gestalten, die Belange derBranche in allen Politikbereichen noch besser berücksichtigen undmehr Bewusstsein für die große Bedeutung der Tourismuswirtschaftschaffen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell