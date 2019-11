Lehrieder: Bedeutung der Reisefreiheit für den Mauerfall würdigen

Berlin (ots) - Tourismus ist Erfolgsgeschichte in den neuen BundesländernIn dieser Woche debattiert der Deutsche Bundestag über den Mauerfall am 9.November 1989. Die Koalition hat zu diesem Thema auch den Antrag "30 JahreMauerfall und Reisefreiheit - Erfolgsgeschichte Tourismus" eingebracht. Dazuerklärt der tourismuspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, PaulLehrieder:"Reisefreiheit gehörte zu den zentralen Forderungen bei den damaligenDemonstrationen gegen das SED-Regime und hat eine große Bedeutung für denMauerfall. Die Verkündung der Reisefreiheit gab auch den Startschuss für denAufbau einer erfolgreichen Tourismuswirtschaft in den neuen Ländern. Deutschlandhat damit insgesamt als Reiseziel erheblich an Attraktivität gewonnen.Nach der Wiedervereinigung war der Tourismus einer der wenigenWirtschaftssektoren der neuen Bundesländer mit kurzfristigen Wachstums- undBeschäftigungschancen. Dies galt vor allem in Regionen mit weniger günstigenRahmenbedingungen für industrielle Aktivitäten. Seit 1993 stiegen dieÜbernachtungen ausländischer Gäste in den neuen Ländern um 500 Prozent auf 20,5Millionen im Jahr 2018, während sie sich in den alten Bundesländern um 115Prozent auf 67,1 Millionen erhöhten."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell