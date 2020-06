Lehrerverband verlangt Milliarden-Bildungspaket

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Deutsche Lehrerverband hat die Bundesregierung aufgefordert, ein Bildungspaket von mindestens 20 Milliarden Euro zu beschließen. Im gerade vereinbarten Konjunkturpaket würden Schulen zu wenig berücksichtigt: "Trotz der Herausforderungen, vor denen in den nächsten Jahren unsere Schulen wegen der Coronakrise stehen, ist der Bildungsbereich in diesem Konjunkturpaket äußerst stiefmütterlich behandelt worden", sagte der Präsident des Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Montagsausgaben). "Was wir dringend brauchen, ist ein großes Investitionsprogramm für Schulsanierungen und Schulhausneubauten", sagte Meidinger.

Dabei sollten die Förderzuschüsse an die Kommunen und Schulträger massiv aufgestockt werden. "So ein zusätzliches Bildungspaket müsste angesichts des Sanierungs- und Modernisierungsstaus mit mindestens 20 Milliarden Euro ausgestattet werden", sagte der Lehrerverbandspräsident. "Außerdem sind die Länder aufgefordert, endlich den Lehrermangel zu bekämpfen und den Lehrerberuf wieder attraktiver zu machen, um das Personalproblem zu lösen", so Meidinger.

Foto: über dts Nachrichtenagentur