Köln (ots) - Live bei stern TV hat der Präsident des deutschenLehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, beim Thema Gewalt an Schulenstärkere Unterstützung von Lehrern durch die Politik gefordert: "Wirbrauchen eine ehrliche Bestandsaufnahme. Die Politik hat bislangkeine ehrliche Bestandsaufnahme gemacht", sagte der 63-Jährige amMittwochabend im Gespräch mit Steffen Hallaschka.In den letzten Wochen hatten sich Berichte über Gewalt andeutschen Schulen gehäuft - Meidinger sieht dieses Probleminsbesondere bei Schulen in sozialen Brennpunkten. Ein Grund ist fürden ehemaligen Gymnasiallehrer der teilweise hohe Migrantenanteil:"Diese Probleme ballen sich an Brennpunktschulen so sehr, weil wirhier teilweise bis zu 100 Prozent Kinder mit Migrationshintergrundhaben. Ich glaube, dass wir zu einer besseren sozialen Durchmischungkommen und diese Schulen besser als bisher unterstützen müssen.""Lehrer werden als 'ungläubige Hunde' bezeichnet"Insbesondere Lehrerinnen hätten, so Meidinger, an solchen Schuleneinen schweren Stand: "An solchen Brennpunktschulen hören wir immerwieder, dass Lehrerinnen klagen, wie mit ihnen umgegangen wird. IhreAnweisungen werden nicht befolgt, sie werden teilweise als 'Huren'und 'Schlampen' beschimpft." Ein weiteres Problem seien religiöseAuseinandersetzungen: "Auf der anderen Seite haben wir natürlich aucheine starke Religiosität. Das heißt: Auch Mitschüler, die nichtMuslime sind oder anderen muslimischen Glaubensrichtungen angehören,werden als 'Ungläubige' tituliert, es werden auch Lehrer als'ungläubige Hunde' bezeichnet."Zuvor hatte stern TV über den Fall der Lehrerin Christine B.berichtet. B. war vor wenigen Wochen im Unterricht von einemsiebenjährigen Schüler mit einem Messer verletzt worden. Ob er sievorsätzlich verletzte, ist noch nicht klar. Bei stern TV sagteChristine B., dass der Vorfall aus ihrer Sicht verharmlost werde.Seit den Geschehnissen im Unterricht leide sie unter Panikattacken,ist seitdem krankgeschrieben: "Von dem, was passiert ist, und was fürein Schock und Trauma in mir steckt, kann ich mir überhaupt nichtmehr vorstellen, jemals wieder irgendeine Schule zu betreten."