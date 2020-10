Lehrerpräsident: Bundesweite Schulschließungen senken Abi-Qualität

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, warnt, im Fall erneuter flächendeckender Schulschließungen drohe ein erheblicher Qualitätsverlust beim Abitur. "Die Lage ist sehr ernst. Falls erneut in ganz Deutschland wochen- oder gar monatelang die Schulen geschlossen werden müssen, entstehen Lücken, die so nicht ohne weiteres behoben werden können", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Sonntagausgaben).

Er mache sich vor allem Sorgen um die Abschlussjahrgänge, so Meidinger. "Der Wert und die Qualität des Abiturs und auch der Mittleren Reife stehen dann in Frage. Die Schüler hätten in diesem Fall einfach nicht das gelernt, was sie für die Ausbildung oder die Hochschule brauchen, was ihre Zukunftschancen mindert."

