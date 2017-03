Die Lehrerpensionskasse Ontarios ist im vierten Jahr in Folge kapitalgedeckt

Toronto (ots/PRNewswire) -Das Nettovermögen stieg 2016 auf 175,6 Mrd. US$Die Gesamtrendite liegt bei 4,2 %Der Lehrerpensionsplan Ontarios (Ontario Teachers') gab heutebekannt, dass er ab 1. Januar 2017 im vierten Jahr in Folge zu 105 %kapitalgedeckt ist. Das Nettovermögen stieg im Verlauf des Jahres2016 um 4,2 Mrd. US$ auf 175,6 Mrd. US$. Die Gesamtrendite von 4,2 %übertraf die Benchmark von 3,5 %, was einer Wertschöpfung von 1,3Mrd. US$ gleichkommt."Ich bin sehr erfreut, dass Ontario Teachers' trotz der großenHerausforderungen der Weltwirtschaft zum vierten Mal in Folgevollständig finanziert ist", so Ron Mock, President und ChiefExecutive Officer. "Im Rahmen unserer langfristigen Ausrichtung sindwir weiterhin davon überzeugt, dass ein stark diversifiziertesPortfolio der beste Weg ist, Pensionen zu bezahlen und dieVolatilität im Laufe der Zeit zu minimieren. Letztes Jahr wirktensich die starken Schwankungen der Weltwährungen auf den kurzfristigenWert des Fondsvermögens aus."Ontario Teachers' verfügt über Investitionen in 37 Weltwährungenund in mehr als 50 Ländern. Bei diesen lokalen Währungen betrug dieKapitalrendite 7,2 %. Die Umrechnung der Kapitalrendite in KanadischeDollar, die Währung, in der die Pensionen ausbezahlt werden, wirktesich zu -2,8 % auf die Gesamtrendite des Pensionsfonds aus. 2015dagegen sorgten Kursgewinne für einen Gewinn von 8,3 %.Seit seiner Gründung im Jahr 1990 erreichte Ontario Teachers' einedurchschnittliche jährliche Rendite von 10,1 %. Die Fünf- undZehnjahresrenditen belaufen sich auf jeweils 10,5 % und 7,3 %. Seit1990 haben die Gesamterträge mehr als drei Viertel derRentenfinanzierung der Mitglieder generiert, der Rest stammt ausMitgliedsbeiträgen und Regierungszuschüssen."Wir investieren, um die Pensionen für Generationen zu bezahlen.Stabile Renditen und Kapitalerhalt sind wesentlich für unsereFähigkeit, unseren Mitgliedern eine Alterssicherung zu bieten", soChief Investment Officer Bjarne Graven Larsen. "Unsere Philosophiebesteht darin, überdurchschnittliche Wertentwicklung zu erbringen,indem wir ein umfassendes Verständnis der Vorgänge in der Welterlangen anstatt zu versuchen, kühne Prognosen zu erstellen."2016 führte Ontario Teachers' eine neue Strategie ein, die daraufabzielt, seinen bewährten Bottom-up-Ansatz bei der Asset-Auswahl ineinen etablierten Top-down- Risikomanagementprozess besser zuintegrieren. Die Strategie basiert auf drei Säulen: Gesamtrendite desFonds, Mehrwertrenditen (über Benchmark) und Volatilitätsmanagement.Ontario Teachers' bietet weiterhin starke Pensionsleistungen,gemäß den Ergebnissen von zwei unabhängigen Jahresstudien. DerQuality Service Index (QSI) des Plans, der die Zufriedenheit derMitglieder mit den angebotenen Pensionsleistungen misst, belief sichim Jahr 2016 auf 9,1 von 10 Punkten, und der Plan kam gemäß CEMBenchmarking Inc. auf Rang zwei bei den Pensionsleistungen innerhalbseiner Peergroup wie auch international.Anlagerendite-Highlights nach Anlageklassen 2016Der Gesamtwert der öffentlichen und privaten Planbeteiligungen lagzum Jahresende bei 66 Mrd. US$, im Vergleich zu 77,5 Mrd. US$ zum 31.Dezember 2015. Der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr war teilweiseauf die Strategieentscheidung zurückzuführen, das Gesamtrisiko desPortfolios durch ein geringeres Engagement bei Aktien und einverstärktes Engagement bei festverzinslichen Wertpapieren zureduzieren. Die Kapitalrendite des Aktienportfolios betrug 4,8 %,entsprechend einer Benchmark von 4,9 %.Privatbeteiligungen beliefen sich auf 26,6 Mrd. US$ zumJahresende, was einem leichten Rückgang von den 28,4 Mrd. US$ imVorjahr enstpricht. Die Rendite auf Privatbeteiligungen betrug 4,3 %,im Vergleich zur Benchmark von 5,4 %.Die Renten verfügten zum Jahresende über ein Nettoeinkommen von75,2 Mrd. US$, gegenüber 69,1 Mrd. US$ zum 31. Dezember 2015. DieEinjahresrendite von 0,8 % lag geringfügig unter der Benchmarkrenditevon 1,0 %.Das Immobilienvermögen, das Immobilien und Infrastrukturenumfasst, wies zum Jahresende eine Bilanzsumme von 44,3 Mrd. US$ auf,im Vergleich zu 40,6 Mrd. US$ im Vorjahr. Das Immobilienportfolio,das durch Cadillac Fairview, eine Tochtergesellschaft derPensionskasse, verwaltet wird, belief sich zum Jahresende auf 26,5Mrd. US$ und erwirtschaftete eine Rendite von 7,7 %, was dieBenchmarkrendite von 7,4 % übertraf. Das Infrastruktur-Portfoliobelief sich zum Jahresende auf 17,8 Mrd. US$ im Vergleich zu 15,7Mrd. US$ im Vorjahr. Neue Investitionen und höhere Bewertungen fürbestehende Vermögenswerte wurden teilweise durch den Effekt einesstärkeren Kanadischen Dollars aufgehoben.Infrastruktur-Vermögenswerte lieferten eine Einjahresrendite von 1,4% und übertreffen damit die Benchmark-Rendite von -2,3 % (Da jederAssetklasse Länder-Benchmarks zugewiesen werden, führt die Umrechnungin Kanadische Dollar zu einer negativen Benchmark.).Die Investitionen des Konzerns in Natural Resources beliefen sichzum Jahresende auf 10,5 Mrd. US$, gegenüber 10,2 Mrd. US$ zum 31.Dezember 2015. Die Ein-Jahres-Rendite von 8,3 % übertraf dieBenchmarkrendite von 6,7 %.Währung: CADÜber Ontario Teachers'Als Kanadas größter Pensionsfonds für einen einzigen Berufsstandverzeichnete der Ontario Teachers' Pension Plan (Ontario Teachers')zum 31. Dezember 2016 ein Nettovermögen in Höhe von 175,6 Mrd.US-Dollar. Ontario Teachers' verfügt über ein vielseitiges globalesPortfolio von Vermögenswerten, von denen etwa 80 % intern verwaltetwerden. Seit seiner Gründung im Jahr 1990 verzeichnet OntarioTeachers' eine durchschnittliche jährliche Rendite von 10,1 %.Ontario Teachers' ist eine unabhängige Organisation mit Hauptsitz inToronto. Die Niederlassung für die Region Asien-Pazifik befindet sichin Hongkong, die Vertretung für den EMEA-Raum (Europa, Naher Ostenund Afrika) in London. Das kapitalgedeckte Altersversorgungssystem,das genau definierte Vorteile bietet, investiert in und verwaltet dieAltersvorsorge von 318.000 im aktiven Dienst befindlichen undpensionierten Lehrern in der Provinz Ontario. Für weitereInformationen besuchen Sie bitte unsere Website otpp.com und folgenSie uns auf Twitter @OtppInfo (http://www.twitter.com/OtppInfo) .Anlagen:Grafik zum Nettovermögen(http://files.newswire.ca/798/NetAssets.jpg)Vorläufige Finanzierungsbewertung (Grafik)(http://files.newswire.ca/798/PrelimFundingValuation.jpg)Währungseinfluss auf die Gesamtrendite des Fonds(http://files.newswire.ca/798/CurrencyImpact.jpg)Nettoinvestitionen und Renditen gemäß Anlageklasseplan(http://files.newswire.ca/798/NetInvestROR.jpg)Link zum Jahresbericht 2016(https://www.otpp.com/corporate/annual-reporting)Benchmarks zur Bewertung der Fonds-Performance(http://files.newswire.ca/798/Benchmarks.pdf)Fotos: Ron Mock, President & CEO; Bjarne Graven Larsen, EVP & CIO;Tracy Abel, Chief Pension OfficerDeborah Allan, Managing Director, Communications, Tel.:+1-(416)-730-5347, E-Mail: deborah_allan@otpp.comOriginal-Content von: Ontario Teachers' Pension Plan, übermittelt durch news aktuell