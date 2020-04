Köln (ots) - Die Bildungsgewerkschaft GEW in NRW kritisiert die Entscheidung von Bund und Ländern, trotz der Corona-Krise Abiturprüfungen durchführen zu wollen. "Unter diesen Umständen am Abitur festzuhalten ist absolut falsch und lässt zu, dass Schüler von der Krise extrem benachteiligt werden" , sagte die GEW-Landesvorsitzende Maike Finnern dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Donnerstagausgabe). Die Schüler könnten sich durch die unterschiedliche technische Ausstattung, die Betreuung von Geschwistern und materielle Sorgen in den Familien nicht "normal" auf Prüfungen vorbereiten. "Das sind keine Bedingungen, unter denen man ein faires Abitur abhalten kann", sagte Finnern. "In diesem Schuljahr sollten alle schulischen Prüfungen ausfallen, der Abschluss auf der Grundlage der bisher erzielten Noten vergeben werden. Westliche Nachbarländer machen es uns vor", fügte die GEW-Landesvorsitzende hinzu.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/66749/4572207OTS: Kölner Stadt-AnzeigerOriginal-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell