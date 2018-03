Lehrer demonstrieren in Athen - Polizei setzt Pfefferspray ein

ATHEN (dpa-AFX) - Die Polizei in Athen hat am Freitag eine Demonstration von befristet beschäftigten Lehrern unter Einsatz von Pfefferspray aufgelöst.



Dies berichteten das Staatsfernsehen (ERT) sowie mehrere Nachrichtenportale. Die Lehrer - rund 2000 nach Polizeischätzungen - hatten zuvor im Zentrum Athens für ihre Festanstellung demonstriert. Als einige von ihnen eine Polizeisperre zu durchbrechen versuchten, setzte die Polizei Schlagstöcke und Pfefferspray ein. Wegen der schweren Finanzkrise und der damit zusammenhängenden harten Sparmaßnahmen ist in Griechenland etwa jeder dritte Lehrer an Volksschulen und Gymnasien befristet beschäftigt./tt/DP/he