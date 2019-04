Lehramtsstudierende können sich noch bis 26. April 2019 für ein Stipendium bewerben

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Noch bis zum 26. April 2019 können sich angehendeLehrkräfte für ein Stipendium des Studienkollegs der Stiftung derDeutschen Wirtschaft (sdw) und der Robert Bosch Stiftung bewerben.Angesprochen sind Lehramtsstudierende aller Fachrichtungen undSchularten bundesweit, die als Lehrkraft Verantwortung an Schulenübernehmen möchten. Besonders erwünscht sind Bewerbungen vonStudierenden des Grund- oder Berufsschullehramts sowie derSonderpädagogik.Kern der Förderung im Studienkolleg ist ein umfangreichesBildungsangebot zur Schul- und Persönlichkeitsentwicklung.Finanzielle Unterstützung erhalten die Geförderten aus Mitteln desBundesministeriums für Bildung und Forschung. Das monatlicheStipendium beträgt mindestens 300 Euro, maximal 1.350 Euro und mussnicht zurückgezahlt werden. Auch Auslandssemester und -praktikawerden gefördert.Weitere Informationen zum Programm und zur Bewerbung unterwww.sdw.org/studienkollegÜber das StudienkollegDas Stipendienprogramm wurde 2007 gemeinsam mit der Robert BoschStiftung GmbH ins Leben gerufen und unterstützt leistungsstarke,gesellschaftlich engagierte Lehramtsstudierende und -promovierendedabei, sich zu Schulgestalter/innen von morgen zu entwickeln. Es istTeil der Begabtenförderung des Studienförderwerks Klaus Murmann dersdw. Rund 400 Lehramtsstudierende aus ganz Deutschland befinden sichin der Förderung.Beide Stiftungen verfolgen mit dem Studienkolleg die Vision einerchancengerechten Gesellschaft, in der Bildung dazu befähigt,selbstwirksam zu handeln und Verantwortung für Mitmenschen und Umweltzu übernehmen. Diese Haltung muss schon in der Schule vermitteltwerden. Dazu braucht es Lehrkräfte aller Schulformen, die sich alsSchulgestalter/innen verstehen und Veränderungsprozesse alsEntwicklungschance begreifen.Die Bewerbungsphase für den neuen Förderjahrgang endet am 26.April 2019.Pressekontakt:Elke Mülder-Woithe, Referentin Kommunikation, Stiftung der DeutschenWirtschaft (sdw) gGmbH, Spreeufer 5, 10178 Berlin Tel.: 030 278906-78E-Mail: e.muelder-woithe@sdw.orgOriginal-Content von: Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw), übermittelt durch news aktuell