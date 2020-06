Lehman Brothers, Fukushima oder Corona? Was die Trader in den letzten 20 Jahren am meisten bewegte

Nürnberg (ots) -- Auswertung der Consorsbank: Privatanleger waren in den vergangenen 20 Jahren nie aktiver an den Börsen als zum Auftakt der Corona-Krise - Die 13 Auslöser und Ereignisse von 2001 bis 2020, die die gröÃ?ten Handelsausschläge nach sich zogenDie Corona-Pandemie stellte nicht nur das Leben von Milliarden Bürgern und Millionen Unternehmen rund um den Globus auf den Kopf und vor enorme Herausforderungen. Sie hat auch die Finanzmärkte erschüttert und professionelle wie private Anleger in Aufregung versetzt. Und das so sehr wie kein anderes Ereignis zuvor in den vergangenen 20 Jahren. Das zeigt eine Auswertung der Tradingaktivitäten der Consorsbank-Kunden im Zeitraum der Jahre 2001 bis 2020. Dabei wurde auf Wochenbasis untersucht, wann die Transaktionszahlen gegenüber den Durchschnittswerten im jeweiligen Jahr am höchsten ausschlugen. In den letzten 20 Jahren übertrafen sie in 13 Kalenderwochen das "Normalniveau" um über 60 Prozent.So überstiegen die Käufe und Verkäufe von Wertpapieren in der 11. Kalenderwoche 2020 (KW 11/2020) den Durchschnittswert der zurückliegenden zwölf Monate um mehr als 170 Prozent. Am 12. März hatte der Dax - ausgelöst durch die Sorgen rund um die Corona-Pandemie - nach Punkten den bislang gröÃ?ten Tagesverlust seiner Geschichte verzeichnet. Dieser Absturz sorgte auch beim Trade-Aufkommen für den Rekordwert der vergangenen 20 Jahre.Ein historischer Crash als Auslöser findet sich auch auf Rang zwei der Liste der gröÃ?ten Handels-AusreiÃ?er. Nachdem die US-Rating-Agentur Standard & Poor's Anfang August 2011 die Bonität der USA von AAA auf AA+ herabgestuft hatte, ging es auch an den Börsen bergab. Am 8. August 2011 - der in die Börsen-Geschichte als ein "schwarzer Montag" einging - werden weltweit fast eine Billion Euro an Börsenwert vernichtet. Bei den Trades in KW 32/2011 sorgte das für ein Plus von 115 Prozent zum wöchentlichen Mittelwert des Jahres.Auf dem 3. Rang mit einem Peak von 114 Prozent gegenüber dem durchschnittlichen Handel kam die KW 11 desselben Jahres. Ursache für die drastisch erhöhten Kauf- und Verkaufszahlen seinerzeit war ein Ereignis, das Japan an den Rand einer atomaren Katastrophe brachte: die Kernschmelze im Reaktor Fukushima Daiichi. Ein Tsunami infolge eines Erdbebens am 11. März 2011 hatte das Kraftwerk erheblich beschädigt. Nicht nur die asiatischen Börsen waren in den Tagen nach der Katastrophe deutlich gefallen. Weltweit ging es mit den Kursen bergab.Bemerkenswert: Den 11. September 2001, aber auch die Tage rund um das Brexit-Votum in GroÃ?britannien 2016, die Annexion der Krim durch Russland 2014 oder die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten 2016 sucht man in den Top-13 der Trading-AusreiÃ?er vergebens. Mediale Aufmerksamkeit und weltpolitische Bedeutung sind offenbar nicht immer zwingend auch extremer Börsentreibstoff.Hier die Liste der 13 Ereignisse, die die Trader in den vergangenen Jahren am meisten bewegte (mit Kalenderwoche und Abweichung vom Durchschnitt des Tradingaufkommens im jeweiligen Jahr):1. Corona-Crash, +172,4 % (KW 11/2020)2. "Schwarzer Montag" nach Herabstufung der USA, +115,6 % (KW 32/2011)3. Reaktorkatastrophe in Fukushima, +114,2% (KW 11/2011)4. Ausverkauf nach Rezessionsängsten, +111,6% (KW 04/2008)5. Heftige Börsenkorrektur nach Rekordständen, +106,7% (KW 06/2018)6. Beben nach der Lehman-Pleite, +95,3% (KW 41/2008)7. Rally endet mit China-Crash, +86,0% (KW 09/2017)8. Das Ende des Neuen Marktes, +80,8% (KW 03/2001)9. Terroranschläge in Madrid, +73,6% (KW 11/2004)10. Crash in China, +65,5% (KW 35/2015)11. Konjunktursorgen lassen Kurse purzeln, +63,0% (KW 06/2016)12. Heftige Korrektur an den internationalen Finanzmärkten,+61,5% (KW 20/2006)13. Flash-Crash in den USA, +60,1% (KW 18/2010)Pressevertreter können eine ausführlichere Dokumentation der Auswertung sowie eine Grafik unter unternehmenskommunikation@consorsbank.de anfordern.Pressekontakt:ConsorsbankUnternehmenskommunikationAxel Hartmann / Dr. Jürgen Eikenbuschunternehmenskommunikation@consorsbank.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/130683/4612901OTS: ConsorsbankOriginal-Content von: Consorsbank, übermittelt durch news aktuell