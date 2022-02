Legt Innovative Industrial Properties am 23. Februar das Fundament für Dividendenwachstum im Q3?

Weitere Suchergebnisse zu "Innovative Industrial Properties":

Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH) präsentiert am 23. Februar ein frisches Zahlenwerk für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2021. Foolishe Investoren wissen an dieser Stelle: Es geht natürlich erneut um das Wachstum. Das wiederum ist die Basis für zukünftiges Dividendenwachstum. Beides ist Teil der Investitionsthese dieses spannenden Real Estate Investment Trusts.

Was Innovative Industrial Properties uns präsentiert, das wissen wir natürlich erst am 23. Februar. Der Blick auf die letzten Quartalszahlen und die Zahlen von vor einem Jahr dürften jedoch einen Vorgeschmack bieten können, was unterm Strich möglich ist.

Innovative Industrial Properties: Die beiden Zahlenwerke!

Relevante Zahlenwerke in diesem Kontext sind natürlich die Quartalszahlen für das vierte Vierteljahr im Geschäftsjahr 2020 als direkter Vergleichswert. Sowie auch das operative Update im Herbst des letzten Jahres für das dritte Quartal. Beides wollen wir uns heute für einen guten Vorgeschmack noch einmal etwas näher ansehen.

Im Geschäftsjahr 2020 kam Innovative Industrial Properties im vierten Quartal auf verwässerte Funds from Operations je Aktie in Höhe von 1,26 US-Dollar. Selbst auf bereinigter Basis lag der Wert mit 1,29 US-Dollar nur marginal höher. Vielleicht fragst du dich jetzt, warum der verwässerte Wert relevanter ist? Ganz einfach: Ein Teil des Wachstums ist stets mit der Ausgabe neuer Aktien finanziert, weshalb dieser Wert für mich einen besseren Einblick für das realere Wachstum ermöglicht.

Innovative Industrial Properties hat diese Kennzahlen unterjährig bereits bedeutend gesteigert. Im dritten Quartal lagen die Funds from Operations auf verwässerter Basis bei 1,62 US-Dollar. Wohingegen es der REIT auf bereinigter Basis auf 1,71 US-Dollar geschafft hat. Das dürfte gleichzeitig auch die Mindest-Messlatte für das vierte Quartal sein. Wobei weiteres Wachstum ebenfalls eine bessere Basis wäre, die zeigt: Die Investitionsthese ist auch operativ intakt.

Eigentlich hätte es bei Innovative Industrial Properties mit diesen Zahlen zuletzt auch für Dividendenwachstum gereicht. Allerdings entschloss sich das Management, erneut 1,50 US-Dollar an die Investoren auszuschütten. Trotzdem: Geht das Wachstum im vierten Quartal in diesem Tempo weiter, sind höhere Dividenden eigentlich nur eine Frage der Zeit.

23. Februar: Ein interessanter Tag!

Für Innovative Industrial Properties ist der 23. Februar jedenfalls ein interessanter Tag. Der US-amerikanische Real Estate Investment Trust lässt in sein Zahlenwerk blicken. Wie gesagt: Es geht hier zunächst um das operative Wachstum. Wobei das genau das Relevante ist, wenn es auch zum Ende dieses Quartals um das Dividendenwachstum geht.

Seien wir gespannt, was uns der Cannabis-REIT präsentiert. Im vergangenen Jahr 2021 hat der Real Estate Investment Trust jedenfalls für weiteres Wachstum investiert. Jetzt bleibt abzuwarten, wie sich das genau im vierten Quartal äußert.

Der Artikel Legt Innovative Industrial Properties am 23. Februar das Fundament für Dividendenwachstum im Q3? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Innovative Industrial Properties. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Innovative Industrial Properties.

