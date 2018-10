Leggett & Platt: Ist das wirklich alles?

An der Börse New York notiert die Aktie Leggett & Platt am 06.10.2018, 23:06 Uhr, mit dem Kurs von 41,93 USD. Die Aktie der Leggett & Platt wird dem Segment "Einrichtungsgegenstände" zugeordnet.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 18,96 liegt Leggett & Platt unter dem Branchendurchschnitt (35 Prozent). Die Branche "Home & Office Products" weist einen Wert von 29,28 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Leggett & Platt in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Sell"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Leggett & Platt haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Leggett & Platt bekommt dafür eine "Sell"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.

3. Dividende: Leggett & Platt hat mit einer Dividendenrendite von 3,63 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2,61%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Home & Office Products"-Branche beträgt +1,01. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Leggett & Platt-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.