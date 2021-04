Leggett & Platt: Einfach unglaublich

Weitere Suchergebnisse zu "Leggett & Platt":

Der Kurs der Aktie Leggett & Platt steht am 12.04.2021, 09:39 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 47.39 USD. Der Titel wird der Branche "Einrichtungsgegenstände" zugerechnet.

Unsere Analysten haben Leggett & Platt nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Leggett & Platt führt bei einem Niveau von 31,93 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 43,08 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Leggett & Platt beträgt das aktuelle KGV 22,48. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" haben im Durchschnitt ein KGV von 32,75. Leggett & Platt ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Leggett & Platt wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 1 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Leggett & Platt vor. Das Kursziel für die Aktie der Leggett & Platt liegt im Mittel wiederum bei 39 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 47,39 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -17,7 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Sell". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Leggett & Platt insgesamt die Einschätzung "Hold".

