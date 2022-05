Leggett, Platt Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding":

Der Leggett & Platt-Kurs wird am 11.05.2022, 11:02 Uhr an der Heimatbörse New York mit 36.16 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Einrichtungsgegenstände".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Leggett & Platt schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Haushalts-Gebrauchsgüter auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 4,37 % und somit 19,87 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 24,24 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Leggett & Platt mit einer Rendite von -4,75 Prozent mehr als 46 Prozent darunter. Die "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 29,51 Prozent. Auch hier liegt Leggett & Platt mit 34,26 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Leggett & Platt-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 41,89 USD mit dem aktuellen Kurs (36,16 USD), ergibt sich eine Abweichung von -13,68 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 36,39 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-0,63 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Leggett & Platt ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

