Leggett & PlattWohin geht die Reise, ?

Leggett & Platt weist am 17.05.2019, 01:53 Uhr einen Kurs von 37,97 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Einrichtungsgegenstände" geführt.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Leggett & Platt in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Sell"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Leggett & Platt wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Sell"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 15,3. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Leggett & Platt zahlt die Börse 15,3 Euro. Dies sind 51 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 31,42. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Leggett & Platt aktuell 4,16. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -21,87 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter". Leggett & Platt bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.