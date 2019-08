Legg Mason: Ein Wunder?

Legg Mason weist am 05.08.2019, 08:18 Uhr einen Kurs von 37.99 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Asset Management & Custody Banken" geführt.

Unsere Analysten haben Legg Mason nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Legg Mason mit einem Wert von 9,96 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Kapitalmärkte" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 34,54 , womit sich ein Abstand von 71 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Legg Mason in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Buy"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Legg Mason wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Buy"-Rating.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Legg Mason-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 31,36 USD. Der letzte Schlusskurs (37,98 USD) weicht somit +21,11 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (37,39 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,58 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Legg Mason-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Legg Mason-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.