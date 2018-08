Legg Mason: Wo soll das nur hinführen?

Weitere Suchergebnisse zu "Legg Mason":

Per 02.08.2018 wird für die Aktie Legg Mason am Heimatmarkt New York der Kurs von 32,04 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Asset Management & Custody Banken".

Unsere Analysten haben Legg Mason nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 11 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Legg Mason-Aktie sind 4 Einstufungen "Buy", 5 "Hold" und 2 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 2 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 44,55 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (32,04 USD) ausgehend um 39,03 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Legg Mason von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Legg Mason investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 4,24 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Asset Management einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,66 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Anleger: Die Diskussionen rund um Legg Mason auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. {POS_NEG_NEU_DAYS_4}. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Legg Mason sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.