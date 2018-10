Legg Mason: Sie dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Legg Mason":

Der Kurs der Aktie Legg Mason stand am 15.10.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse New York bei 29,1 USD. Der Titel wird der Branche "Asset Management & Custody Banken" zugerechnet.

Die Aussichten für Legg Mason haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Legg Mason liegt mit einer Dividendenrendite von 4,72 Prozent aktuell nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die "Asset Management"-Branche hat einen Wert von 4,96, wodurch sich eine Differenz von -0,24 Prozent zur Legg Mason-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Hold"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Legg Mason mit einem Wert von 8,59 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Asset Management" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 37,34 , womit sich ein Abstand von 77 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Analysteneinschätzung: Für Legg Mason liegen aus den letzten zwölf Monaten 3 Buy, 4 Hold und 2 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Legg Mason-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 44,22 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (29,1 USD) könnte die Aktie damit um 51,97 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Legg Mason-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.