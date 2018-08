Legg Mason: Müssen Sie jetzt handeln?

Weitere Suchergebnisse zu "Legg Mason":

An der Börse New York schloss die Legg Mason-Aktie am 23.08.2018 mit dem Kurs von 31,67 USD. Die Legg Mason-Aktie wird dem Segment "Asset Management & Custody Banken" zugeordnet.

Legg Mason haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Legg Mason wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Sell"-Einschätzung. Dadurch erhält Legg Mason auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Sell"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Legg Mason wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 4 Buy, 5 Hold und 2 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Die Analysten, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, kommen jedoch zu einer anderen Einschätzung - die durchschnittliche Empfehlung für Legg Mason aus dem letzten Monat ist "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der Legg Mason liegt im Mittel wiederum bei 44,55 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 31,67 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 40,66 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Legg Mason insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Legg Mason weist derzeit eine Dividendenrendite von 4,28 % aus. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt ("Asset Management") von 4,92 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,64 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.