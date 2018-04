Legends gibt Ben Martin als Vice President Partnerships bekannt

London (ots/PRNewswire) - Legends gab heute die Berufung von BenMartin zum Vice President Partnerships von Legends Internationalbekannt. In seiner Rolle bei Legends wird Ben die Beziehungspflege zuMarken und Rechteinhabern in Europa und anderen internationalenMärkten, die Umsatzsteigerung und die Zusammenarbeit mit dem GlobalenVertriebsteam bei Legends verantworten."Aufgrund unserer fortgesetzten internationalen Expansion habenwir Partnerschaften als einen für uns entscheidenden Bereichidentifiziert", so Andrew Hampel, Geschäftsführer von LegendsInternational. "Mit seiner Erfahrung im Bereich Partnerschaften warBen ein sehr attraktiver Kandidat für unser Team und wir freuen uns,ihn mit an Bord zu haben."Vor seinem Eintritt in das Unternehmen verantwortete Ben beiAmazon Tickets die Entwicklung eines neuen Einzelhandelsunternehmensim Wert von mehreren Millionen Pfund, das erste dieser Art imVereinigten Königreich. In dieser Position verzeichnete er großeErfolge im strategischen Vertrieb auf Vorstandsebene, mitPartnerschaften, im Sportmarketing wie auch mit dem Aufstellen undder Entwicklung leistungsstarker Teams und Unternehmenskulturen.Zuvor war Ben im Bereich Partnerships bei Manchester United und imAnschluss bei City Football Group tätig, wo er weltweit dieMarketingstrategie über sämtliche Branchen hinweg vorantrieb undUmsätze steigerte."Andrew hat eine hochkarätige Führungsgruppe zusammengestellt undich bin stolz dazuzugehören", so Martin. "Als Gruppe werden wirunseren Kunden ein besseres Erlebnis am Spieltag bieten und dasGeschäftsmodell für jedes Stadion umsetzen können. Wenn ich mir dasWachstum von Legends und die Möglichkeiten des Markts ansehe, dannbin ich überzeugt, dass es ein hervorragender Zeitpunkt ist, dem Teamvon Legends International beizutreten."Ben studierte an der University of Wales in Swansea und spieltesemiprofessionell Rugby.Informationen zu Legends:Als ganzheitlicher Lösungsanbieter in den Bereichen Sport, Musikund in der Unterhaltungsindustrie liefert unser visionärer AnsatzLösungen für legendäre Marken. Legends wird von Branchenveteranengeführt, die kollektiv über einen einzigartigen Erfahrungsschatz inglobaler Planung, im globalen Vertrieb und im Hotel- und Gastgewerbeverfügen und den Profisport, Universitäten, Sehenswürdigkeiten,Internationales, Unterhaltung und Kongresse in Bewegung bringen. Wirsind die Architekten exklusiver Sport- und Entertainment-Erlebnisse.Wir sind stolz, einem hochrangigen Kundenportfolio zu dienen, zudem Thought Leaders, ikonische Marken und Veranstaltungen in denBereichen Sport, Entertainment und Sehenswürdigkeiten zählen: dasYankee Stadion, das AT&T Stadion, knapp 40 Veranstaltungsstätten vonLive Nations, das One World Observatory, der FC Barcelona, derAtletico Madrid, das Twickenham Stadion, The View from the Shard, dieWimbledon Tennis Championships, Tottenham Hotspur, das Golden 1Center, der Manchester City FC, die University of Notre Dame, die LosAngeles Angels, die Los Angeles Rams, die Atlanta Falcons, die NFL,die University of Southern California, das Los Angeles MemorialColiseum, der Super Bowl 50 und Indianapolis 500. Mehr Informationenzu Geschäfts- und Karrieremöglichkeiten bei Legends finden Sie unterwww.legends.net.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/681578/Ben_Martin_Legends.jpgPressekontakt:Nicole Jeter West 201-320-4781 nicole.jeterwest@legends.netOriginal-Content von: Legends, übermittelt durch news aktuell