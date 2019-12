Legendärer Verfechter von Freiheit, Demokratie und Menschenrechten Natan Sharansky erhält 2020 Genesis Prize

Jerusalem (ots/PRNewswire) - Reiht sich unter Michael Bloomberg und RichterinRuth Bader Ginsburg als Empfänger des renommierten Jewish Award einDie Genesis Prize Foundation (GPF) gab heute Natan Sharansky, legendärerVerfechter von Freiheit, Demokratie und Menschenrechten, als Empfänger des 2020Genesis Prize bekannt. Mit der Wahl Sharanskys von einer aus 250 Nominiertenbestehenden Liste hob das Auswahlgremium seinen herausragenden lebenslangenKampf für politische und religiöse Freiheit hervor und betonte die Bedeutungseines Werkes für die heutige Welt."Natan Sharansky ist einer der bedeutendsten Verfechter von Menschenrechten zuunseren Lebzeiten", so Stan Polovets, Mitgründer und Vorsitzender der GenesisPrize Foundation. "Unter großen persönlichen Opfern setzte er sich für dieRechte und Würde sämtlicher Volksgruppen, Religionen und Nationalitäten ein.Heute, so wie wir die Herausforderungen bezeugen, denen sich demokratischePrinzipien gegenübersehen, und mit ansehen müssen, auf welche WeiseMenschenrechte und die Rechte auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäüßerungzahlreichen Menschen vorenthalten werden, dient Natans Beispiel als Inspirationfür all diejenigen, die sich für Demokratie einsetzen. Während dies vor allemauf autoritär regierte Teile der Welt zutrifft, dürfen unsere Freiheiten auch inDemokratien nicht als Selbstverständlichkeit empfunden werden. Natans Ideale undseine Vision sind heute noch ebenso relevant wie es in den 80er Jahren der Fallwar, als er sich gegen das totalitäre Sowjetregime stellte - und gewann."Sharansky ist der einzige noch lebende Nichtamerikaner, der sowohl mit derGoldenen Ehrenmedaille des Kongresses als auch mit der Presidential Medal ofFreedom ausgezeichnet wurde. Mutter Teresa, Nelson Mandela und Papst JohannesPaul II. wurden als einzige weitere Nichtamerikaner ebenfalls mit diesen beidenEhrungen gewürdigt.Der jährlich vergebene Genesis Prize ehrt außergewöhnliche Individuen fürherausragende berufliche Leistungen, Beiträge für die Menschheit sowieEngagement für jüdische Wertvorstellungen. Entsprechend der Tradition, die vonfrüheren Empfängern der Auszeichnung etabliert wurde, entschied Sharansky sichdazu, auf den Preis in Höhe von einer Million Dollar zu verzichten. Stattdessenwird die GPF die Summe zu seinen Ehren einer gemeinnützigen Organisation zurVerfügung stellen, die zu einem späteren Zeitpunkt ausgewählt wird.Sharansky ist der achte Empfänger des Genesis Prize. Frühere Genesis-Geehrteumfassen den New Yorker Bürgermeister und aktuellen US-amerikanischenPräsidentschaftskandidaten Michael Bloomberg (2014) sowie Ruth Bader Ginsburg,Richterin am Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten (2018).Michael Bloomberg kommentierte: "Ich möchte Natan Sharansky herzlich zum Erhaltdes diesjährigen Genesis Prize gratulieren. Nachdem er nahezu ein Jahrzehnt langin einem sowjetischen Gulag in Gefangenschaft war, widmete er sein Leben derFörderung und dem Schutz von Menschenrechten rund um den Globus. SeineWertvorstellung und sein Moralempfinden, die tief in seinem jüdischen Glaubenverwurzelt sind, dienten ihm als moralische Orientierung -- und sein Leben istzu einem Leuchtfeuer der Hoffnung für so viele geworden, die den Traum vonFreiheit verfolgen."Tony Blair, ehemaliger Ministerpräsident Großbritanniens, fügte hinzu: "NatanSharansky ist ein Held, dessen Mut Menschen rund um den Globus in dem Strebennach Freiheit vereint hat. Er ist eine profilierte Führungspersönlichkeit, dieGroßes für den Staat Israel, für die Menschen, die in den unterdrücktenGesellschaften des Sowjet-Blocks leben mussten sowie für die Menschheit imAllgemeinen geleistet hat. Ich beglückwünsche Natan zu dieser renommiertenglobalen Auszeichnung."Globale Anerkennung erlangte Natan Sharansky erstmals in den 70er Jahren alsFührer einer sowjetischen Dissidentenbewegung, im Rahmen welcher er gemeinsammit Nobelpreisträger Andrei Sakharov agierte und von der UdSSR forderte, ihreninternationalen Verpflichtungen im Bereich der Menschenrechte gerecht zu werden.Aufgrund seines Widerstandes gegen das sowjetische Regime erhielt er eineneunjährige Haftstrafe als politischer Häftling, von denen er einen Großteil inEinzelhaft verbrachte, da er sich weigerte, sich von seinen Forderungen nachAchtung der Menschenrechte für die unterdrückten Bürger der Sowjetunion zudistanzieren.Ungebrochen wurde Sharansky 1986 in Folge einer intensiven internationalenKampagne entlassen, angeführt von seiner Frau Avital. Seine Freilassung wurdezum symbolischen Auftakt der Auflösung sämtlicher kommunistischer Regimes desSowjet-Blocks gegen Ende der 80er Jahre.Sharansky zog nach Israel, wo er weiterhin als Aktivist tätig war und alseinflussreicher politischer Denker hervortrat. Er verfasste drei Bestseller zuden Themen Freiheit, Demokratie und Menschenrechte. Während seinerRegierungszeit - einschließlich seiner Amtszeit als stellvertretenderMinisterpräsident - sowie als Leiter der Jewish Agency for Israel setzteSharansky sich unermüdlich für die Rechte neuer Einwanderer, religiöserMinderheiten und Frauen ein. Als Leiter der Jewish Agency konzentrierte er sichauf die Wiedereinbürgerung von Juden in Israel, stärkte die Verbindung zwischenIsrael sowie dem weltweitem Judentum und kämpfte für die Einrichtung einesseparaten, egalitären Gebetsplatz nahe der Klagemauer.Natan Sharansky erklärte: "Ich fühle mich zutiefst geehrt und danke der GenesisPrize Foundation für die Wertschätzung meines Werkes, das Demokratie,Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte fördert. Wie mein persönlicher HeldPräsident Ronald Reagan einst sagte, ist Freiheit nie weiter als eine Generationvon ihrer Auslöschung entfernt. Sie ist nicht im Blut unserer Kinder enthalten,sondern muss erkämpft, geschützt und an sie weitergegeben werden, um unsereArbeit fortzusetzen, da wir sonst unseren Lebensabend damit verbringen müssen,unseren Kindern und Enkelkindern davon zu erzählen, wie es war, als Menscheneinst in Freiheit leben konnten."Natan Sharansky wird im Rahmen der Genesis Prize-Zeremonie am 18. Juni 2020 inJerusalem geehrt.HINTERGRUNDDer Genesis Prize ist eine globale Auszeichnung, die jüdische Errungenschaftenund Beiträge zur Menschheit würdigt. Die Auszeichnung, die erstmals 2013vergeben wurde, wird durch ein permanentes Stiftungsvermögen in Höhe von 100Millionen Dollar finanziert, das von der Genesis Prize Foundation eingerichtetwurde.Die Empfänger des Genesis Prize werden durch ein ausführliches weltweitesNominierungsverfahren ausgewählt. Das Auswahlgremium, unter Vorsitz des Leitersder Jewish Agency for Israel Isaac Herzog, erstellt eine Shortlist potentiellerPreisträger und legt dem Preiskomittee eine Empfehlung vor. Zu den früheren Empfängern des Genesis Prize zählen der ehemalige New YorkerBürgermeister Michael Bloomberg; Schauspieler, Produzent und FriedensaktivistMichael Douglas; der Geigenvirtuose und Fürsprecher von Individuen mitspeziellen Bedürfnissen Itzhak Perlman; Skulptor und Verfechter vonFlüchtlingsrechten Sir Anish Kapoor; Schauspielerin, Oscarpreisträgerin undSozialaktivistin Natalie Portman sowie Inhaber der New England Patriots undGründer einer führenden Stiftung für den Kampf gegen Antisemitismus RobertKraft. 2018 ehrte die Genesis Prize Foundation Ruth Bader Ginsburg, Richterindes Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten mit dem neu geschaffenenLifetime Achievement Award für ihren Beitrag zu sozialer Gerechtigkeit undGleichberechtigung.Alle Preisträger setzten sich für Fälle ein, die für sie von Bedeutung sind undentsprechende Fördermittel wurden ihnen zu Ehren für diese Anliegen gespendet.Diese Initiativen umfassten die Unterstützung sozialen Unternehmertums auf derBasis jüdischer Wertkonzepte, die Integration von aus Mischehen enstandenenFamilien, die Verbesserung der Lebensqualität von Individuen mit speziellenBedürfnissen, Beiträge zur Linderung der globalen Flüchtlingskrise, dieFörderung der Gleichberechtigung von Frauen sowie der Kampf gegen Antisemitismusund gegen das Streben nach der Delegitimierung des Staates Israel.