Legendärer Pianist Byron Janis veröffentlicht erstes Album einer dreiteiligen Reihe

New York (ots/PRNewswire) - Legendärer Pianist Byron Janisveröffentlicht Byron Janis Live on Tour, ein Album mit bisherunveröffentlichten Live-Aufnahmen von Auftritten des internationalgefeierten Pianisten. Dies ist seit zwanzig Jahren die ersteVeröffentlichung neuen Materials von Maestro Janis und erscheintanlässlich des 70. Jubiläums der allerersten RCA-LP-Aufnahme desdamals 19-jährigen vom Jahr 1947 mit dem Titel Bach/Liszt, Chopin.Die exklusive Kompilation Byron Janis Live on Tour umfasst 12 Werkeder Komponisten Haydn, Chopin und Liszt sowie zwei Werke, die Janisfür Bühne und Leinwand komponierte, eine "heiße" Kollaboration anzwei Klavieren mit Cy Coleman und schließlich den Song "David'sStar", dessen Melodie er komponierte und für den sein Sohn Stefan denText schrieb. Dieses Album ist ihm nach seinem tragischen Tod durcheinen Herzinfarkt im Februar dieses Jahres gewidmet. Das Album wurdedurch Janis Eleven Enterprises, LTD am 23. Mai zu Ehren seines 89.Geburtstags, der am 24. März 2017 gefeiert wurde, veröffentlicht.Jeder Teil erscheint als Limited Edition auf Vinyl.Zur interaktive Multimedia-Pressemitteilung: https://www.multivu.com/players/English/8108051-byron-janis-live-on-tour-volume-one/Diese Veröffentlichung ist der erste Teil einer dreiteiligenMusikreise auf CD. Als nächstes wird Maestro Janis "Live fromLeningrad", eine Aufnahme aus den frühen Sechzigern, die in Russlandentstand, veröffentlichen. Diese Aufnahme entstand ohne sein Wissenwährend seiner Zeit als Kulturbotschafter der USA in der Sowjetunionund wurde ihm 60 Jahre später zugesandt. Anschließend wird "ByronJanis Live on Tour, Volume II" veröffentlicht. Ähnlich wie Volume Iwird dieser Teil eine Kompilation von Live-Aufnahmen seinerinternationalen Auftritte umfassen.Über Byron JanisByron Janis gilt als einer der besten Pianisten der Welt. SeiOrchester-Debüt gab er mit 15 Jahren, begleitet von Toscaninis NBCSymphony Orchestra. Im darauffolgenden Jahr wurde er zum erstenSchüler von Vladimir Horowitz. Mit 18 Jahren war er der jüngsteKünstler, der je einen Vertrag bei RCA Victor Records unterschrieb.Zwei Jahre später, im Jahr 1948, gab er sein Debüt an der CarnegieHall, das als beispielloser Erfolg gefeiert wurde. Er ist mit allengroßen Symphonieorchestern in den USA und im Ausland aufgetreten.Janis war der erste amerikanische Künstler, der für die Teilnahmeam Kulturaustausch zwischen den Vereinigten Staaten und derSowjetunion im Jahr 1960 ausgewählt wurde. Dafür feierte man ihn aufder Titelseite der The New York Times als "Botschafter, der dieBarrieren des Kalten Krieges durchbrechen soll".2012 veröffentlichte EMI eine "Byron Janis Chopin Collection",eine Kompilation seiner Chopin-Aufnahmen, die, erstmals auf einer CD,zwei unbekannte Chopin-Walzer umfasste, deren Manuskripte er an derYale University entdeckt hatte (die beiden anderen Version entdeckteer im Château de Thoiry in Frankreich).Paramount (http://variety.com/t/paramount/) ist dabei, ein Biopicüber sein Leben zu entwickeln, das von Martin Scorsese(http://variety.com/t/martin-scorsese/) produziert wird; Drehbuch istPeter Glanz.Er ist mit Maria Cooper, Tochter der Hollywood-Legende GaryCooper, verheiratet.Byronjanislive.comByronjanis.comFB:Byron Janis@byronjanismusic#byronjanismusicErhältlich ist diese Veröffentlichung unter Byronjanislive.comsowie bei Amazon und iTunes.