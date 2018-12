Legend Power: Das ist schon in aller Munde!

Weitere Suchergebnisse zu "LEGEND POWER SYS INC.":

An der Börse Venture schloss die Legend Power-Aktie am 30.11.2018 mit dem Kurs von 0,35 CAD. Die Legend Power-Aktie wird dem Segment "Elektronische Geräte und Instrumente" zugeordnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Legend Power auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Legend Power. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Analysteneinschätzung: Legend Power erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Sell" und setzt sich aus 0 "Buy"-, 0 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Legend Power vor. Legend Power erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Legend Power-Aktie ein Durchschnitt von 0,64 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,35 CAD (-45,31 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (0,43 CAD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-18,6 Prozent), somit erhält die Legend Power-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Legend Power erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Sell"-Bewertung.