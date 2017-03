Legaltech-Start-ups: Finanztip verrät, wann die neuen Rechtsdienstleister helfen

Weitere Suchergebnisse zu "UPS":

Berlin (ots) - Ob bei zu hoher Miete oder der Entschädigung füreinen verspäteten Flug - in vielen Fällen können Verbraucher Geldzurückfordern. Wer sich nicht selbst mit dem Vermieter oder mit derFluggesellschaft rumärgern möchte, die Kosten für den Anwalt aberscheut, kann seit Neuestem auch einen Rechtsdienstleister engagieren.Die Start-ups behalten als Bezahlung in der Regel einen Teil deserstrittenen Geldes ein. Das gemeinnützige VerbraucherportalFinanztip hat sich einige der neuen Services genauer angesehen undzeigt, was Verbraucher erwarten können.Die Mietpreisbremse durchsetzen lassenIn mehr als 300 Städten in Deutschland müssen sich Vermieter andie Mietpreisbremse halten. Das bedeutet, dass der Mietpreis beieiner Neuvermietung höchstens 10 Prozent über der ortsüblichen Mieteliegen darf. "Wer nach dieser Regelung zu viel Miete zahlt, kannentweder selbst aktiv werden oder sich an einen Rechtsdienstleisterwenden", sagt Dr. Britta Beate Schön, Rechtsexpertin bei Finanztip.Etwa an den Anbieter wenigermiete.de, der Anfang des Jahres gestartetist. Das Unternehmen setzt im Falle einer zu hohen Miete die Rechtedes Mieters gegen den Vermieter durch und behält dafür einmalig einDrittel der Jahresersparnis. Die Einschätzung der Finanztip-Expertin:"Wer sich nicht selbst um die Durchsetzung der Mietpreisbremsekümmern will, für den kann das Portal eine gute Alternative sein",sagt Schön. "Die Preise sind fair gestaltet, die Kostenstruktur isttransparent, und die AGB sind verbraucherfreundlich."Geld für den verspäteten Flug zurückbekommenIst ein Flug mehr als drei Stunden verspätet oder fällt er ganzaus, steht Verbrauchern in vielen Fällen eine Entschädigung zu. Auchhierbei können sich Kunden von einem Rechtsdienstleister unterstützenlassen. Finanztip hat sich diese Services näher angesehen und kannfünf Anbieter empfehlen. "Praktisch an den Portalen ist, dass derKunde die Anbieter nicht sofort bezahlen muss und überhaupt auch nurim Erfolgsfall", sagt Dr. Britta Beate Schön. "Die Portale behalten25 bis 30 Prozent der erstrittenen Entschädigung ein." Nachteildabei: "Leider müssen die Kunden bis zu sechs Monate auf das Geldwarten - kommt es zu einem Gerichtsverfahren, kann es sogar nochlänger dauern." Wer bereit ist, rund 42 Prozent seiner Entschädigungabzugeben, kann sich an einen Sofortentschädiger wie EUFlight wendenund das Geld sofort bekommen - unabhängig davon, ob das Unternehmenden Anspruch erfolgreich durchsetzen kann oder nicht.Für den Notfall Vorsorgedokumente erstellenWer so schwer krank ist, dass er sich nicht mehr äußern kann, hatbesser vorher schon in einer Patientenverfügung festgelegt, welcheärztlichen Maßnahmen zu treffen sind und eine Vertrauensperson ineiner Vorsorgevollmacht benannt. Diese Verfügungen lassen sich selbstmit Hilfe von Mustern des Bundesjustizministeriums erstellen. Dochein Muster ersetzt keine fachliche Beratung. Auch in diesem Bereichbieten verschiedene Rechtsdienstleister Unterstützung an. Finanztipempfiehlt etwa den Service Patientenverfügungplus. "Der Kundebeantwortet Fragen zu seiner Situation und bekommt dann einindividualisiertes Vorsorgepaket", erklärt Schön. "Der Preis fürDokumente, die der Verbraucher jederzeit ändern kann, ist aus unsererSicht fair." Wer das Ganze lieber über einen Anwalt machen möchte,kann sich an das Unternehmen Advocado wenden. Darüber bekommenVerbraucher einen spezialisierten Anwalt aus ihrer Region zu einemFestpreis vermittelt.Weitere Informationenhttp://www.finanztip.de/mietpreisbremse/http://www.finanztip.de/fluggasthelfer/http://www.finanztip.de/vorsorgevollmacht/Über FinanztipFinanztip ist mit durchschnittlich mehr als 3 Millionen Besuchenim Monat Deutschlands größter gemeinnütziger Finanzratgeber. Wirwollen Verbraucher befähigen, ihre täglichen Finanzentscheidungenrichtig zu treffen, Fehler zu vermeiden und Geld zu sparen. Hierfürrecherchieren und analysieren die Finanztip-Experten ausschließlichim Interesse des Verbrauchers und bieten praktischeHandlungsempfehlungen. Kern unseres kostenlosen Angebots ist derwöchentliche Finanztip-Newsletter mit mehr als 230.000 Abonnenten.Darin beleuchten Chefredakteur Hermann-Josef Tenhagen und dasFinanztip-Team alle Themen, die für Verbraucher aktuell wichtig sind:von Geldanlage, Versicherung und Kredit über Energie, Medien undMobilität bis hin zu Reise, Recht und Steuern. Darüber hinaus könnensich Verbraucher in der großen Finanztip-Community mit den Expertenund anderen Verbrauchern austauschen.Täglich neue Tipps auf Facebook(https://www.facebook.com/Finanztip), Twitter(https://twitter.com/Finanztip) und Xing(https://www.xing.com/news/pages/finanztip-496)Pressekontakt:Marcus DrostFinanztip Verbraucherinformation gemeinnützige GmbHHasenheide 5410967 BerlinTelefon: 030 / 220 56 09 - 80http://www.finanztip.de/presse/Original-Content von: Finanztip Verbraucherinformation gemeinn?tzige GmbH, übermittelt durch news aktuell