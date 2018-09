"Legal Highs": ZDFinfo-Doku über Drogen aus dem Internet (FOTO)

Mainz (ots) -Ihre Namen klingen harmlos, zudem sind sie völlig legal. Dochtatsächlich sind "Legal Highs" hochgefährlich. In derZDFinfo-Dokumentation "Legal Highs - Todesdrogen aus dem Internet"wirft Filmautor Christian Stracke am Mittwoch, 19. September 2018, um20.15 Uhr einen Blick auf die als Kräutermischungen oderPflanzendünger vertriebenen Produkte, die fast immer psychoaktiveSubstanzen oder illegale Drogen enthalten.Der Konsum von "Legal Highs" ist unberechenbar und endet immeröfter tödlich: Innerhalb weniger Jahre hat sich die Zahl der Toten inDeutschland fast verzehnfacht. Die Bundesregierung versucht seitJahren, dagegen anzukommen. Doch sobald sie eine Substanz verbietet,taucht eine neue auf, die wieder legal ist - und meistens nochgefährlicher.Die Anbieter haben es speziell auf Jugendliche abgesehen. Einervon jenen, die der Verführung der "Legal Highs" erlagen, ist Sam. Der17-Jährige kämpft in einer Jugendhilfeeinrichtung gegen seine Sucht.Er hat mit 13 Jahren zum ersten Mal "Legal Highs" probiert undkonsumierte sie fast fünf Jahre lang. Das hätte sein Leben und dasseiner Familie beinahe zerstört. Auch Mario hat Erfahrungen mit denSubstanzen. Mit neun Jahren fing er an, sie zu nehmen, landeteschließlich im Gefängnis und verlor seinen besten Freund an dieDrogen.ZDFinfo wiederholt "Legal Highs" am Dienstag, 25. September 2018,ab 1.15 Uhr.https://presseportal.zdf.de/pm/legal-highshttps://zdfinfo.dehttps://twitter.com/ZDFpressehttps://twitter.com/ZDFinfohttps://facebook.com/ZDFinfoAnsprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/legalhighsPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell