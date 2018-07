Legal & General Ucits ftse 100 super short strategy: Was macht der Markt?

Weitere Suchergebnisse zu "FTSE 100":

Per 27.07.2018 wird für die Aktie Legal & General Ucits ftse 100 super short strategy am Heimatmarkt London der Kurs von 7,532 GBP angezeigt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Legal & General Ucits ftse 100 super short strategy auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Legal & General Ucits ftse 100 super short strategy-Aktie hat einen Wert von 57,01. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (99,9). Entgegen dem RSI7 ist Legal & General Ucits ftse 100 super short strategy hier überkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Sell" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für Legal & General Ucits ftse 100 super short strategy.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Legal & General Ucits ftse 100 super short strategy von 7,532 GBP ist mit -62,88 Prozent Entfernung vom GD200 (20,29 GBP) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 37,92 GBP auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -80,14 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Legal & General Ucits ftse 100 super short strategy-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Legal & General Ucits ftse 100 super short strategy. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.