Legal & General Ucits Dax Daily 2x Short Go Ucits: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Für die Aktie Legal & General Ucits Dax Daily 2x Short Go Ucits wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse London am 14.12.2018 ein Kurs von 518,15 GBP geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Legal & General Ucits Dax Daily 2x Short Go Ucits auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 4 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Legal & General Ucits Dax Daily 2x Short Go Ucits zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Hold"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Hold"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Hold"-Einstufung.

2. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Legal & General Ucits Dax Daily 2x Short Go Ucits in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Hold" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Hold".

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Legal & General Ucits Dax Daily 2x Short Go Ucits-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 15,44 GBP. Der letzte Schlusskurs (518,15 GBP) weicht somit +3255,89 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (33,1 GBP) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+1465,41 Prozent Abweichung). Die Legal & General Ucits Dax Daily 2x Short Go Ucits-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Legal & General Ucits Dax Daily 2x Short Go Ucits-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.