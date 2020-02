Legal & General: Alles unter Kontrolle?

Weitere Suchergebnisse zu "Banc of California, Inc.":

An der Heimatbörse London notiert Legal & General per 16.02.2020, 15:02 Uhr bei 318.1 GBP. Legal & General zählt zum Segment "Lebens- und Krankenversicherung".

Unser Analystenteam hat Legal & General auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Legal & General. Die Diskussion drehte sich an fünf Tagen vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An vier Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Legal & General daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Legal & General von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

2. Dividende: Derzeit schüttet Legal & General höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Versicherung. Der Unterschied beträgt 2,21 Prozentpunkte (5,26 % gegenüber 3,05 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Legal & General-Aktie hat einen Wert von 32,2. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (42,74). Legal & General ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 42,74). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Legal & General.