Leerverkauf im SDAX: Heideldruck, SAF-Holland und ElringKlinger vorne – der Gesamtstand

die meisten offenen Leerverkaufspositionen im SDAX bestehen nach wie vor beim Maschinenbauer Heidelberger Druck, dessen Aktie derzeit zarte Erholungstendenzen aufweist. Mit größerem Abstand folgen die Autozulieferer SAF-Holland und ElringKlinger.

Was die Zahlen darstellen

Der Gesamtstand zeigt lediglich die Summe aller Leerverkaufs-Positionen im sichtbaren, meldepflichtigen Bereich von 0,50 % oder mehr an. In der Praxis bedeutet dies: Wenn ein Hedgefonds seine Position von 0,50 % auf 0,49 % reduziert, beträgt die Netto-Veränderung lediglich -0,01 %, der Gesamtstand sinkt in unserer Übersicht jedoch um 0,50 %. Es lässt sich schlichtweg nicht mehr nachvollziehen, was der Hedgefonds anschließend mit seiner Position von 0,49 % macht. Behält er sie bei oder baut er sie komplett ab? Der Bundesanzeiger liefert dazu keine Daten.

Daher entfernen wir diese Positionen aus der Gesamtrechnung. Das heißt jedoch im Umkehrschluss, dass Sie im Gesamtstand mitunter lediglich die Spitze des Eisberges sehen. Darunter kann noch ein größeres, nicht meldepflichtiges „Schattenreich“ an Short-Positionen lauern.

Alle Gesamtstände der übrigen Indizes DAX, MDAX und TecDAX finden Sie hier.

Unternehmen Short-Position in % Heidelberger Druckmaschinen 8,46 SAF-Holland 4,08 ElringKlinger 2,73 Bertrandt 2,61 Klöckner & Co 2,32 Hamburger Hafen und Logistik 1,88 Gerry Weber 1,81 Adler Real Estate 1,44 SGL Carbon 1,34 VTG 1,34 Rhön-Klinkum 1,34 Sixt 1,18 Rocket Internet 1,11 Deutz AG 1,07 TLG Immobilien 1,01 Hamborner Reit 0,81 Zooplus 0,66 Vossloh 0,6 Patrizia Immobilien 0,5

Letzte Aktualisierung: 15.8.2017 12:00 Uhr

Ein Beitrag von Marco Schnepf.