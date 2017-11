Leerverkäufer-Alarm – der TecDAX-Gesamtstand: Nordex, Qiagen und United Internet mit den größten Veränderungen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Liebe Leser,

wie immer am Montag an dieser Stelle unser Blick auf den Gesamtstand der Nettoleerverkaufspositionen im TecDAX sowie die Veränderungen auf Wochenbasis. In der vergangenen Woche bauten die Hedgefonds insbesondere bei Nordex, ADVA Optical, Aixtron und SLM Solutions weitere Positionen auf. Zu einem merklichen Abbau kam es hingegen bei United Internet, Qiagen und SMA Solar.

Was die Zahlen darstellen

Der Gesamtstand zeigt lediglich die Summe aller Leerverkaufs-Positionen im sichtbaren, meldepflichtigen Bereich von 0,50 % oder mehr an. In der Praxis bedeutet dies: Wenn ein Hedgefonds seine Position von 0,50 % auf 0,49 % reduziert, beträgt die Netto-Veränderung lediglich -0,01 %, der Gesamtstand sinkt in unserer Übersicht jedoch um 0,50 %. Es lässt sich schlichtweg nicht mehr nachvollziehen, was der Hedgefonds anschließend mit seiner Position von 0,49 % macht. Behält er sie bei oder baut er sie komplett ab? Der Bundesanzeiger liefert dazu keine Daten.

Daher entfernen wir diese Positionen aus der Gesamtrechnung. Das heißt jedoch im Umkehrschluss, dass Sie im Gesamtstand mitunter lediglich die Spitze des Eisberges sehen. Darunter kann noch ein größeres, nicht meldepflichtiges „Schattenreich“ an Short-Positionen lauern.

Unternehmen

Short-Position in %

Vorwoche

Differenz

ADVA Optical Networking

11,54

11,39

0,15

Aixtron

11,5

11,39

0,11

Nordex

9,29

8,61

0,68

MorphoSys

4,95

5,05

-0,1

Software AG

4,7

4,7

0

Qiagen

4,36

4,88

-0,52

Wirecard

4,13

4,13

0

Cancom

3,93

4,01

-0,08

Medigene

3,07

2,98

0,09

Evotec

2,87

2,87

0

Drägerwerk

2,74

2,74

0

SMA Solar

2,7

2,84

-0,14

RIB Software

1,9

1,9

0

SLM Solutions Group

1,77

1,61

0,16

Drillisch

1,3

1,3

0

Freenet

1,1

1,1

0

Dialog Semiconductor

1,02

0,94

0,08

S&T

0,8

0,71

0,09

Sartorius

0,7

0,7

0

GFT Technologies

0,58

0,58

0

United Internet

0

0,59

-0,59



Letzte Aktualisierung: 13.11.2017 16:00 Uhr

Diese Lithium-Aktien werden bald boomen!

Öl war gestern! Erfahren Sie nur heute KOSTENLOS: Deshalb startet Lithium jetzt erst richtig durch! Diese 5 Aktien werden 2017 einschlagen! Exklusiv und KOSTENLOS sichern!

HIER klicken und „Lithium-Report“ KOSTENLOS herunterladen!

Ein Beitrag von Marco Schnepf.