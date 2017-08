Leerverkäufer-Alarm – der TecDAX-Gesamtstand: ADVA und MorphoSys unter Beschuss, bei Nordex Entspannung!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Liebe Leser,

ich halte es für keine Übertreibung, wenn ich sage, dass der TecDAX eine der bevorzugten Spielwiesen für Leerverkäufer aller Couleur ist. Es sei an die spektakuläre Short-Attacke gegen Wirecard im vergangenen Jahr erinnert, die seinerzeit zum panikartigen Abverkauf der Aktie führte. Nun lockern die Hedgefonds augenscheinlich aber den Würgegriff gegen Aixtron, die Wirecard bereits seit geraumer Zeit hinsichtlich der größten Nettoleerverkaufspositionen abgelöst haben. Kann man also guten Gewissens Entwarnung beim Spezialmaschinenbauer geben? Angesichts von mehr als 10 % offener Short-Positionen ist es dafür noch zu früh. Und die Kursexplosion bei Aixtron in den letzten Monaten birgt natürlich zusätzliche Gefahren für einen Absturz – Leerverkäufer hin oder her.

Zudem wird immer deutlicher, dass die Hedgefonds insgesamt drei neue Fährten aufgenommen haben. Seit einiger Zeit steigen die Leerverkaufspositionen bei Cancom, ADVA und MorphoSys kontinuierlich an. Daran hat sich auch in der vergangenen Handelswoche nichts geändert. Immerhin kann ich den leidgeprüften Nordex-Anleger mit etwas Entspannung vermelden. Bei dieser Aktie gab es einen deutlichen Abbau der Positionen – der aktuelle Gesamtstand der Leerverkaufspositionen im TecDAX inklusive der Veränderungen auf Wochenbasis.

Was die Zahlen darstellen

Der Gesamtstand zeigt lediglich die Summe aller Leerverkaufs-Positionen im sichtbaren, meldepflichtigen Bereich von 0,50 % oder mehr an. In der Praxis bedeutet dies: Wenn ein Hedgefonds seine Position von 0,50 % auf 0,49 % reduziert, beträgt die Netto-Veränderung lediglich -0,01 %, der Gesamtstand sinkt in unserer Übersicht jedoch um 0,50 %. Es lässt sich schlichtweg nicht mehr nachvollziehen, was der Hedgefonds anschließend mit seiner Position von 0,49 % macht. Behält er sie bei oder baut er sie komplett ab? Der Bundesanzeiger liefert dazu keine Daten.

Daher entfernen wir diese Positionen aus der Gesamtrechnung. Das heißt jedoch im Umkehrschluss, dass Sie im Gesamtstand mitunter lediglich die Spitze des Eisberges sehen. Darunter kann noch ein größeres, nicht meldepflichtiges „Schattenreich“ an Short-Positionen lauern.

Unternehmen

Short-Position in %

Vorwoche

Differenz

Aixtron

10,29

10,54

-0,25

Cancom

9,5

9,37

0,13

ADVA Optical Networking

8,2

7,8

0,4

Nordex

7,07

7,67

-0,6

MorphoSys

6,14

5,54

0,6

Wirecard

6,03

6,03

0

Qiagen

4,36

4,36

0

SMA Solar

3,16

3,24

-0,08

Drägerwerk

2,74

2,74

0

RIB Software

2,62

2,62

0

Software AG

2,52

2,51

0,01

Evotec

2,5

2,37

0,13

Medigene

1,98

1,92

0,06

Freenet

1,78

1,73

0,05

SLM Solutions Group

1,59

1,51

0,08

Drillisch

1,3

1,3

0

United Internet

0,89

0,89

0

Dialog Semiconductor

0,67

0,67

0

GFT Technologies

0,58

0,58

0

Sartorius

0,5

0,5

0



Letzte Aktualisierung: 28.8.2017 17:30 Uhr

Ein Beitrag von Marco Schnepf.