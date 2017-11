Leerverkäufer-Alarm – der SDAX-Gesamtstand: Heideldruck, zooplus und Bilfinger mit den größten Veränderungen!

Liebe Leser,

wie immer zu Wochenbeginn an dieser Stelle unser Blick auf den Gesamtstand der Nettoleerverkaufspositionen im SDAX sowie die Veränderungen auf Wochenbasis. In der letzten Woche vergrößerten sich die Positionen bei zooplus, Bilfinger und Klöckner merklich. Ansonsten bauten die Hedgefonds in größerem Umfang Positionen bei Heidelberger Druckmaschinen ab, zu geringeren Teilen bei SAF-Holland und Bertrandt.

Was die Zahlen darstellen

Der Gesamtstand zeigt lediglich die Summe aller Leerverkaufs-Positionen im sichtbaren, meldepflichtigen Bereich von 0,50 % oder mehr an. In der Praxis bedeutet dies: Wenn ein Hedgefonds seine Position von 0,50 % auf 0,49 % reduziert, beträgt die Netto-Veränderung lediglich -0,01 %, der Gesamtstand sinkt in unserer Übersicht jedoch um 0,50 %. Es lässt sich schlichtweg nicht mehr nachvollziehen, was der Hedgefonds anschließend mit seiner Position von 0,49 % macht. Behält er sie bei oder baut er sie komplett ab? Der Bundesanzeiger liefert dazu keine Daten.

Daher entfernen wir diese Positionen aus der Gesamtrechnung. Das heißt jedoch im Umkehrschluss, dass Sie im Gesamtstand mitunter lediglich die Spitze des Eisberges sehen. Darunter kann noch ein größeres, nicht meldepflichtiges „Schattenreich“ an Short-Positionen lauern.

Unternehmen

Short-Position in %

Vorwoche

Differenz

Heideldruck

7,53

8,03

-0,5

Zooplus

5,81

5,11

0,7

Bilfinger

5,79

5,6

0,19

SAF-Holland

4,77

4,83

-0,06

Klöckner & Co

3,12

3,03

0,09

ElringKlinger

2,94

2,9

0,04

Gerry Weber

2,32

2,32

0

Capital Stage

1,91

1,91

0

HHLA

1,88

1,88

0

Bertrandt

1,78

1,86

-0,08

SGL Carbon

1,34

1,34

0

Hamborner Reit

1,31

1,31

0

Sixt

1,28

1,28

0

VTG

1,27

1,27

0

Rocket Internet

1,14

1,14

0

Vossloh

1,1

1,1

0

Koenig & Bauer

0,96

0,96

0

Adler Real Estate

0,89

0,89

0

Rhön-Klinkum

0,58

0,58

0



Letzte Aktualisierung: 27.11.2017 19:00 Uhr

Ein Beitrag von Marco Schnepf.