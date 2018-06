Leerverkäufer-Alarm – der SDAX-Gesamtstand: Heideldruck, SAF-Holland und alstria office mit den größten Veränderungen!

An dieser Stelle unser Blick auf den Gesamtstand der Nettoleerverkaufspositionen im SDAX und die Veränderungen im Vergleich zum Ende des letzten Quartals. In den zurückliegenden Monaten vergrößerten sich die Positionen lediglich bei Heideldruck, in diesem Fall aber mehr als deutlich. Nachdem die Leerverkäufer bei dem Druckmaschinenhersteller längere Zeit auf dem Rückzug waren, halten sie jetzt wieder Positionen im zweistelligen Prozentbereich. Ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Marco Schnepf.