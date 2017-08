Leerverkäufer-Alarm – der SDAX-Gesamtstand: Hamborner REIT, Rhön-Klinikum und Bertrandt mit größeren Veränderungen, bei Heideldruck Entspannung!

Weitere Suchergebnisse zu "Bertrandt":

Liebe Leser,

ich kann mich noch an Zeiten erinnern, als sich die Leerverkaufspositionen beim Maschinenbauer Heideldruck auf über 14 % summierten. Doch seitdem das Unternehmen wieder solide Zahlen liefert, sind die Leerverkäufer spürbar auf dem Rückzug – erfreulich für Anleger, die auf einen Turnaround gesetzt haben. Noch ist die Gefahr aber nicht gänzlich gebannt.

Ansonsten gab es in der vergangenen Woche nur bei Rhön-Klinikum einen signifikanten Abbau und umgekehrt bei Hamborner REIT und Bertrandt einen deutlichen Aufbau von Leerverkaufspositionen zu verzeichnen. Interessant finde ich den Fall der Hamborner REIT. Es ist das momentan kleinste deutsche Unternehmen (vom Börsenwert), an dem der Hedgefonds-Riese Blackrock beteiligt ist. Dies hält aber zwei Konkurrenten offensichtlich nicht davon ab, den Immobilienkonzern zu shorten. Wir werden die Entwicklung für Sie im Auge behalten – der aktuelle Gesamtstand der Leerverkaufspositionen im SDAX inklusive der Veränderungen auf Wochenbasis.

Was die Zahlen darstellen

Der Gesamtstand zeigt lediglich die Summe aller Leerverkaufs-Positionen im sichtbaren, meldepflichtigen Bereich von 0,50 % oder mehr an. In der Praxis bedeutet dies: Wenn ein Hedgefonds seine Position von 0,50 % auf 0,49 % reduziert, beträgt die Netto-Veränderung lediglich -0,01 %, der Gesamtstand sinkt in unserer Übersicht jedoch um 0,50 %. Es lässt sich schlichtweg nicht mehr nachvollziehen, was der Hedgefonds anschließend mit seiner Position von 0,49 % macht. Behält er sie bei oder baut er sie komplett ab? Der Bundesanzeiger liefert dazu keine Daten.

Daher entfernen wir diese Positionen aus der Gesamtrechnung. Das heißt jedoch im Umkehrschluss, dass Sie im Gesamtstand mitunter lediglich die Spitze des Eisberges sehen. Darunter kann noch ein größeres, nicht meldepflichtiges „Schattenreich“ an Short-Positionen lauern.

Unternehmen

Short-Position in %

Vorwoche

Differenz

Heideldruck

8,46

8,53

-0,07

SAF-Holland

3,87

3,87

0

Bertrandt

3,41

3,14

0,27

Klöckner & Co

2,32

2,32

0

ElringKlinger

2,23

2,23

0

HHLA

1,88

1,88

0

Gerry Weber

1,81

1,81

0

Adler Real Estate

1,44

1,44

0

SGL Carbon

1,34

1,34

0

VTG

1,34

1,34

0

Hamborner Reit

1,31

0,81

0,5

Sixt

1,18

1,18

0

TLG Immobilien

1,01

1,01

0

Koenig & Bauer

0,81

0,72

0,09

Zooplus

0,7

0,66

0,04

Rocket Internet

0,6

0,6

0

Vossloh

0,6

0,6

0

Rhön-Klinkum

0,58

1,13

-0,55



Letzte Aktualisierung: 28.8.2017 17:00 Uhr

Ein Beitrag von Marco Schnepf.