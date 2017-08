Leerverkäufer-Alarm! ADVA-Drama und merklicher Aufbau bei K+S sowie Bilfinger – insgesamt 7 Veränderungen!

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Liebe Leser,

hier finden Sie einen Überblick über die aktuellen Veränderungen bei den Leerverkaufspositionen deutscher Aktien am 28. August. Vorab ein Wort zum Fall ADVA Optical: Am Dienstag ist der Kurs fast 30 % in den Keller gerauscht. In den Wochen zuvor war ein konstanter Aufbau von Leerverkaufspositionen zu registrieren, so auch am gestrigen Montag. Der Gesamtstand aller Leerverkaufspositionen betrug zu diesem Zeitpunkt mehr als 8,2 %!

Ursächlich für den Kurssturz waren in diesem Fall aber nicht die Hedgefonds. In anderen Fällen wie Wirecard, Ströer und Aurelius konnte man ja zumindest darüber spekulieren, dass tendenziöse Studien den Stein jeweils ins Rollen brachten. Im Fall von ADVA war es der Konzern selbst, der seine Prognosen für das 3. Quartal aufgrund einer schwachen Nachfrage reduzieren musste. Die Leerverkäufer haben hier also bloß den richtigen Riecher gehabt. Doch dass der Kursverfall in Summe so heftig ausfiel, geht mit Sicherheit auch auf ihre Kappe. Denn die hohen Leerverkaufspositionen können den Ritt gen Süden zusätzlich forciert haben.

Seit geraumer Zeit sind die Aktien deutscher Unternehmen verstärkt ins Visier internationaler Hedgefonds gerückt, die auf fallende Kurse wetten. Ich will Sie an dieser Stelle regelmäßig über aktuelle Entwicklungen bei den Leerverkaufspositionen der betroffenen Unternehmen unterrichten. Denn solche Veränderungen können ein wichtiges Alarmsignal für Anleger sein, dass in Kürze ein Kursabsturz bevorsteht. Umgekehrt kann ein verstärkter Rückzug der Hedgefonds aus den Shortpositionen ein Indiz dafür sein, dass sich der Kurswert nachhaltig stabilisiert und eine klare Aufwärtstendenz zeigt.

Noch eine Erläuterung zu dem Begriff „Netto-Veränderungen“. Die Netto-Veränderung gibt an, um wie viele Prozentpunkte sich die Leerverkaufs-Positionen einer Aktie an einem bestimmten Tag verändert haben. Wenn es zu einem Unternehmen mehrere Veränderungen gegeben hat, rechne ich diese Werte zusammen. Also: +0,10 % und -0,02 % ergibt dann bei mir +0,08 %.

Netto-Veränderungen am 28.8.2017

1. K+S +0,13 %

2. Bilfinger +0,10 %

3. ADVA Optical Networking +0,07 %

4. Nordex -0,03 %

5. CANCOM -0,04 %

6. Salzgitter -0,06 %

7. MorphoSys -0,09 %

Ein Beitrag von Marco Schnepf.