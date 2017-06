Leerer ICE entgleist in Köln

KÖLN (dpa-AFX) - Auf einem Betriebsgelände der Deutschen Bahn in Köln ist am Sonntagmorgen ein leerer ICE entgleist.



Verletzt wurde niemand. Der Zug blockierte aber den Tag über ein Gleis in der Bereitstellungsanlage in Köln-Nippes, wodurch es vor allem im Fernverkehr zu Beeinträchtigungen und Verspätungen kommen könne, sagte ein Bahnsprecher am Sonntag. Erst am Sonntagabend sollte der Zug demnach wieder auf die Schienen gehoben werden. Über den Zwischenfall hatte der WDR berichtet./cd/DP/he