Leere Wände und unausgepackte Kartons: Jeder 3. Deutsche ist nach 5 Jahren noch nicht fertig mit dem Umzug

Schallstadt (ots) - Umzug vor mehr als 5 Jahren: 38 Prozent derDeutschen müssen noch Arbeiten erledigen, wie eine repräsentativeStudie von umzugsauktion.de zeigt / Unausgepackte Kartons stehen ganzoben auf der Liste der unerledigten Aufgaben - 22 Prozent haben diesenoch herumstehen / Auch Bilder (19 Prozent) und Lampen (17 Prozent)hängen bei vielen noch nichtSo ein Umzug ist stressig, gerade für Berufstätige und Familienmit kleinen Kindern. Was gerade nicht dringend erledigt werden muss,wird verschoben. Je weniger Zeit seit dem letzten Umzug vergangenist, desto mehr Aufgaben haben Umzügler noch auf ihrer To-Do-Liste.Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage vonumzugsauktion.de. Nach einem Jahr haben 69 Prozent der Umgezogenennoch nicht alle Arbeiten abgeschlossen. Und selbst, wenn derWohnungswechsel bereits mehr als 5 Jahre zurückliegt, sind bei 38Prozent noch Dinge zu erledigen.Nach über 5 Jahren: Jeder 5. muss noch Kartons auspackenErst wenn die eigenen Habseligkeiten im neuen Zuhause verstautsind, fühlen sich viele so richtig wohl und angekommen. Bei mehr alsjedem 5. Befragten (22 Prozent) verstauben einige Sachen im Keller.Auch wenn ihr Umzug mehr als 5 Jahre her ist, haben sie es noch nichtgeschafft, alle Kartons auszuräumen. Beim Aufhängen der Bilder siehtes nicht viel besser aus: 19 Prozent haben ihren Wandschmuck nochnicht überall angebracht. Oberste Priorität nach einem Umzug ist, dieLampen aufzuhängen - sollte man meinen. Doch bei jedem 6. Befragtenbaumeln auch nach mehr als 5 Jahren noch Anschlusskabel von derDecke. Ähnlich ist es bei den Gardinen. Sie hängen bei 13 Prozentnoch nicht.Selbst mit den Renovierungsarbeiten sind viele Befragte nach 5Jahren noch nicht fertig: Abschlussleisten sind bei fast jedem 10.Umzügler (9 Prozent) noch nicht montiert, 7 Prozent haben noch nichtalle Räume gestrichen. Die Übergangsleisten fehlen bei 6 Prozent,während 2 Prozent zwar gestrichen, aber das Abklebeband noch nichtüberall abgezogen haben. Einige sind noch nicht mal mit allenAufbauarbeiten fertig: 8 Prozent müssen noch Schränke aufbauen.Rundum-Service mit UmzugsprofisWer sich vor, während und nach dem Umzug um nichts kümmern will,sollte ein Umzugsunternehmen beauftragen. Bei einem Komplettumzugübernimmt die Umzugsfirma alle Arbeiten, die beim Umzug anfallen.Neben dem Transport des Umzugsguts packen die Helfer dieUmzugskisten, bauen Möbel ab und wieder auf und putzen auf Wunschsogar die leere Wohnung. Auf www.umzugsauktion.de finden Umziehendefür jede Art von Umzug den passenden Partner. Neben der Beratungdurch kompetente Umzugsexperten erhalten Interessenten nach Eingabeeiniger Eckdaten verschiedene individuelle Angebote vonqualitätsgeprüften Umzugsunternehmen. Durch den Vergleich lassen sichbis zu 40 Prozent der Umzugskosten sparen.Die Ergebnisse im Überblick:Eingezogen und nicht fertig? Welche Arbeiten sind bei Ihremletzten Umzug liegen geblieben? (Teilgruppe: letzter Umzug ist längerals 5 Jahre her / Mehrfachnennung möglich)- noch nicht alle Umzugskartons ausgepackt: 22 Prozent- es fehlen noch Bilder an den/einigen Wänden: 19 Prozent- es sind noch nicht alle Lampen aufgehängt: 17 Prozent- Gardinen hängen noch nicht: 13 Prozent- Abschlussleisten fehlen noch: 9 Prozent- es stehen noch nicht alle Schränke: 8 Prozent- es ist noch nicht alles gestrichen: 7 Prozent- Teppichübergangsleisten fehlen noch: 6 Prozent- Duschvorhang hängt noch nicht: 4 Prozent- Abklebeband hängt noch an einer/einigen Stelle(n): 2 ProzentTeilgruppe: "Nichts, es ist alle fertig"- Umzug ist maximal 1 Jahr her: 31 Prozent- Umzug ist 1 bis 5 Jahre her: 44 Prozent- Umzug ist länger als 5 Jahre her: 62 ProzentAusführliche Ergebnisgrafiken stehen hier zum Download bereit:http://ots.de/iGGmMiDiese und andere Pressemitteilungen von umzugsauktion.de findenSie in unserem Pressebereich unterhttps://www.umzugsauktion.de/presse.Über umzugsauktion.de:Umzugsauktion.de ist Deutschlands großes Umzugsportal. 