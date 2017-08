Leere Hotelbetten gegen E-Bikes - BILD

Greenstorm ist für den Tiroler Innovationspreis nominiertEllmau (ots) - Greenstorms neuartiges E-Bike-Verleihkonzept fürdie Hotellerie wurde für den Tiroler Innovationspreis 2017 in derKategorie Dienstleistungsinnovation nominiert. Das Start-up ausEllmau am Wilden Kaiser jubelt!Bei der Nominierung zum Tiroler Innovationspreis 2017 in derKategorie Dienstleistungsinnovation steht ausnahmsweise nichtGreenstorms E-Mobilität im Mittelpunkt, sondern das interessanteVertriebskonzept für Tourismusbetriebe. Ein Grund zum Feiern für dasjunge Unternehmen aus Ellmau: Die Nominierung bestätigt, dass diesesDienstleistungskonzept die Kriterien Neuheitsgrad, dasMarktpotenzial, den Kundennutzen, Kooperationsaspekte und diegesellschaftliche Bedeutung erfüllt.Zwtl.: Neues Angebot für Gäste ohne InvestitionDie Idee ist ebenso simpel wie genial: Hotels aus Österreich,Deutschland, Südtirol und seit 2017 aus der Schweiz und Mallorcakönnen ihre Zimmer in auslastungsschwachen Zeiten gegen hochwertigeE-Bikes - leihweise für eine Saison - eintauschen. »Ich bin selbstHotelier und weiß, dass es wichtig für uns Touristiker ist, unserenGästen laufend ein neues Angebot bieten zu können. Wenn man dafürkeine Investition tätigen und »nur« leere Hotelbetten in Form vonGutscheinen geben muss, umso besser«, erklärt Richard Hirschhuber,Geschäftsführer von Greenstorm und Eigentümer vom Boutique HotelTräumerei #8 by Auracher Löchl. Die Hotelgutscheine werden dann vonGreenstorm an rund 10.000 Stammkunden in ganz Europa vermittelt.Gemeinsam mit dem zweiten Geschäftsführer Philipp Zimmermann undseinem Stormer-Team freut sich Richard Hirschhuber über dieAnerkennung für diese Innovation.Zwtl.: Grüner Sturm2016 und 2017 ist die Greenstorm GmbH stark gewachsen. Aktuellsind rund 3.888 Stück E-Bikes der Marken Ghost, Fantic, Corratec undBergamont an gut 800 Hotels vermietet. Das Unternehmen mit Hauptsitzin Ellmau am Wilden Kaiser hat Filialen in Niederndorf/Tirol,Luzern/Schweiz und La Palma/Mallorca. Alle Räder sind nur eine Saisonim Verleih und werden nach einer gründlichen Wartung an Endkundenverkauft. So etablierte sich Greenstorm gleichzeitig als Europasgrößter Gebrauchthändler für Top-E-Bikes mit zweijähriger Garantie.Das freut Konsumenten und fördert die Nachhaltigkeit.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Greenstorm Mobility GmbH, Richard Hirschhuber Tel.: +43 5358 43582, richard@greenstorm.euwww.greenstorm.eu - Europas größter Händler für gebrauchte Top-E-BikesDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/19074/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: GREENSTORM MOBILITY GMBH, übermittelt durch news aktuell